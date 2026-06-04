Το όνομα του Νίκου Ταγαρά προστέθηκε στον τίτλο του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Χωροταξίας-Πολεοδομίας

Τη νομοτεχνική βελτίωση για την προσθήκη κατέθεσε με εντολή του πρωθυπουργού ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου





Όπως εξηγούν κυβερνητικές πηγές «η νομοτεχνική αυτή κατατίθεται ως ελάχιστη αναγνώριση







«Το να φέρει το νομοσχέδιο αυτό και το όνομα και τη σφραγίδα της προσφοράς του Νίκου Ταγαρά ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στον άνθρωπο που αφιέρωσε τη δημόσια διαδρομή του στην οργάνωση του χώρου, στην υπηρεσία του πολίτη και στην αξιοπρέπεια της πολιτικής» κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.



Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε ότι τόσο ο Νίκος Ταγαράς όσο και ο Νάσος Αθανασίου είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά: «Μετριοπάθεια. Αυτό το παράδειγμα να ακολουθήσουμε όλοι στη μνήμη των δύο εκλιπόντων, να κινούμαστε στα όρια της αξιοπρέπειας και της μετριοπάθειας».



Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ εξήρε τον Νίκο Ταγαρά για το ήθος του, τη μετριοπάθεια και την αυτάρκειά του, ενώ είχε πραγματικό πάθος. «10.21 Μεγαλώσαμε με τη φωνή του, την παρουσία του. Τίμησε με την προσφορά του και τον Τύπο, αλλά και την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία», είπε για τον Νάσο Αθανασίου.



Συλλυπητήρια εξέφρασε ο Μίλτος Ζαμπάρας του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι οι δύο εκλιπόντες έδειξαν ένα πολιτικό υπόδειγμα που το έχουμε ανάγκη.



Η Διαμάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ) εξέφρασε συλλυπητήρια τόσο στην οικογένειά του Νίκου Ταγαρά όσο και στην πολιτική του οικογένεια, λέγοντας ότι «όλοι αναγνωρίζουν την εντιμότητα και την ειλικρίνειά του», ενώ για τον Νάσο Αθανασίου ανέφερε ότι υπηρέτησε με εντιμότητα τη δημοσιογραφία.



Κλείσιμο Κώστας Μπούμπας (Ελληνική Λύση) στάθηκε ότι η Βουλή συζητά το νέο Χωροταξικό Κώδικα, που οραματίστηκε ο Νίκος Ταγαράς, με στόχο την απλοποίηση των νομοθετημάτων, ενώ ο Σπύρος Τσιρώνης (Νίκη) πρόσθεσε ότι ο λόγος του ήταν ενωτικός και όχι διχαστικός.



«Να ενώσω τη φωνή μου με όσους μνημονεύσαν τους εκλιπόντες», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαίροντας τον Νίκο Ταγαρά. «Ήταν μία φυσιογνωμία πολιτική ευγενής, ένας άνθρωπος ευπρεπής, ουδέποτε προσέβαλε ή επιδόθηκε σε μικροπολιτική από τα κυβερνητικά έδρανα. Είναι κάτι αξιομνημόνευτο, γιατί είναι αρκετά σπάνιο», είπε. Αποχαιρέτισε με θλίψη δε τον Νάσο Αθανασίου, λέγοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος «γλυκός και ευγενής μιας άλλης γενιάς δημοσιογράφος».



Η ομιλία Παπασταύρου για την νομοτεχνική βελτίωση στη μνήμη του Νίκου Ταγαρά

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,



Νομοτεχνική βελτίωση, με την οποία στον τίτλο του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Χωροταξίας-Πολεοδομίας που εισήχθη στη Βουλή προστίθεται το όνομα του εκλιπόντος υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά , κατέθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.Όπως εξηγούν κυβερνητικές πηγές «η νομοτεχνική αυτή κατατίθεται ως ελάχιστη αναγνώριση της μακράς και καθοριστικής συμβολής του αειμνήστου Νικολάου Ταγαρά στην προώθηση των πολιτικών χωροταξίας, πολεοδομικού σχεδιασμού , προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και της θεσμικής μεταρρύθμισης του χωρικού σχεδιασμού της χώρας».Όπως επισήμανε στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Παπασταύρου, ο Νίκος Ταγαράς «ήταν ο πρωτεργάτης του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας» καθώς «πίστευε βαθιά στην ανάγκη της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού σχεδιασμού, πίστευε ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να αντιμετωπίσουμε τον λαβύρινθο της πολεοδομίας, να ψηφιοποιήσουμε, να ενοποιήσουμε τις πολεοδομίες»«Το να φέρει το νομοσχέδιο αυτό και το όνομα και τη σφραγίδα της προσφοράς του Νίκου Ταγαρά ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στον άνθρωπο που αφιέρωσε τη δημόσια διαδρομή του στην οργάνωση του χώρου, στην υπηρεσία του πολίτη και στην αξιοπρέπεια της πολιτικής» κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔανέφερε ότι τόσο οόσο και οείχαν τα ίδια χαρακτηριστικά: «Μετριοπάθεια. Αυτό το παράδειγμα να ακολουθήσουμε όλοι στη μνήμη των δύο εκλιπόντων, να κινούμαστε στα όρια της αξιοπρέπειας και της μετριοπάθειας».Από την πλευρά του, οτου ΠΑΣΟΚ εξήρε τον Νίκο Ταγαρά για το ήθος του, τη μετριοπάθεια και την αυτάρκειά του, ενώ είχε πραγματικό πάθος. «10.21 Μεγαλώσαμε με τη φωνή του, την παρουσία του. Τίμησε με την προσφορά του και τον Τύπο, αλλά και την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία», είπε για τον Νάσο Αθανασίου.Συλλυπητήρια εξέφρασε οτου ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι οι δύο εκλιπόντες έδειξαν ένα πολιτικό υπόδειγμα που το έχουμε ανάγκη.(ΚΚΕ) εξέφρασε συλλυπητήρια τόσο στην οικογένειά του Νίκου Ταγαρά όσο και στην πολιτική του οικογένεια, λέγοντας ότι «όλοι αναγνωρίζουν την εντιμότητα και την ειλικρίνειά του», ενώ για τον Νάσο Αθανασίου ανέφερε ότι υπηρέτησε με εντιμότητα τη δημοσιογραφία.(Ελληνική Λύση) στάθηκε ότι η Βουλή συζητά το νέο Χωροταξικό Κώδικα, που οραματίστηκε ο Νίκος Ταγαράς, με στόχο την απλοποίηση των νομοθετημάτων, ενώ ο(Νίκη) πρόσθεσε ότι ο λόγος του ήταν ενωτικός και όχι διχαστικός.«Να ενώσω τη φωνή μου με όσους μνημονεύσαν τους εκλιπόντες», είπε η, εξαίροντας τον Νίκο Ταγαρά. «Ήταν μία φυσιογνωμία πολιτική ευγενής, ένας άνθρωπος ευπρεπής, ουδέποτε προσέβαλε ή επιδόθηκε σε μικροπολιτική από τα κυβερνητικά έδρανα. Είναι κάτι αξιομνημόνευτο, γιατί είναι αρκετά σπάνιο», είπε. Αποχαιρέτισε με θλίψη δε τον Νάσο Αθανασίου, λέγοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος «γλυκός και ευγενής μιας άλλης γενιάς δημοσιογράφος».Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

αν υπάρχει ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό της Πατρίδας μας με συνέπεια, με επιστημονική γνώση, με εμπειρία επί του πεδίου και με αδιαπραγμάτευτο ήθος, αυτός ήταν ο Νίκος Ταγαράς.



Στην πραγματικότητα, ήταν ο πρωτεργάτης του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας μας.



Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι στα θέματα της πολεοδομίας ήταν το σημείο αναφοράς, πέρα από κόμματα και παρατάξεις.



Και αυτό φάνηκε, κύριε Πρόεδρε, και την Τρίτη, στην Επιτροπή, όπου όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων μίλησαν με λόγια ειλικρινούς αναγνώρισης τόσο του χαρακτήρα όσο και της προσφοράς του Νίκου Ταγαρά.



Γιατί ο Νίκος Ταγαράς ενώνει ακόμα και μετά τον θάνατό του.



Με το ήθος του, τη διαδρομή του, το παράδειγμά του, τη σεμνότητά του, δίδαξε σε όσους είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του κάτι βαθύτερο.



Ότι η πολιτική αποκτά πραγματικό νόημα όταν ασκείται με συνέπεια, με αξιοπρέπεια και με πραγματική προσφορά στον τόπο.



Σε μια περίοδο που περισσεύουν ο θόρυβος, η αναγνωρισιμότητα, ο Νίκος παρέμενε αθεράπευτα αγνός, καθαρός, μετρημένος, χωρίς έπαρση, χωρίς πολλά λόγια, άνθρωπος του μέτρου.



Αγαπούσε την Πατρίδα του, πίστευε βαθιά στην ανάγκη της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού σχεδιασμού, πίστευε ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να αντιμετωπίσουμε τον λαβύρινθο της πολεοδομίας, να ψηφιοποιήσουμε, να ενοποιήσουμε τις πολεοδομίες. Πίστευε ότι ο πολίτης, ο μηχανικός, η αυτοδιοίκηση, το περιβάλλον χρειαζόμαστε καθαρούς κανόνες, ξεκάθαρους κανόνες και γι' αυτό αγωνίστηκε. Νομίζω ότι όλοι όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του, αναγνωρίζουμε την προσφορά του στην Πατρίδα.



Γιατί ο Νίκος νομίζω έκανε πράξη αυτό το οποίο είπε ο Ελύτης. «Κάνε άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά». Με έναν δικό του, σεμνό και αθόρυβο τρόπο, αυτό υπηρέτησε ο Νίκος Ταγαράς.



Το άλμα από τη φθορά της πολυνομίας στην τάξη. Από την αδράνεια στην πράξη. Από τη σύγχυση στον κανόνα. Από το πρόβλημα στη λύση.



Γι' αυτό και θεωρώ ότι η καλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι να συνεχίσουμε το έργο του. Για τον λόγο αυτό, κύριε Πρόεδρε, καταθέτω νομοτεχνική βελτίωση ώστε η μεγάλη αυτή ιστορική μεταρρύθμιση για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό να φέρει και το όνομα και τη σφραγίδα της προσφοράς του Νίκου Ταγαρά ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στον άνθρωπο που αφιέρωσε τη δημόσια διαδρομή του στην οργάνωση του χώρου, στην υπηρεσία του πολίτη και στην αξιοπρέπεια της πολιτικής.



Άρα προτείνω στο τέλος του σχέδιο νόμου, μετά τη λέξη πολεοδομίας, να προστεθούν οι λέξεις «Νικόλαος Ταγαράς»".