Σαμαράς σε Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: «Οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν»

Η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού για την Κύπρο, τη Θράκη και το Αιγαίο στην ανάρτησή του, με αφορμή τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα