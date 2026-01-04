Σαμαράς σε Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: «Οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν»
Η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού για την Κύπρο, τη Θράκη και το Αιγαίο στην ανάρτησή του, με αφορμή τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
Σε δήλωσή του με αφορμή την τοποθέτησή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στις αρχές του διεθνούς δικαίου, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεπούς εφαρμογής τους.
Σε ανάρτησή του στα social media o πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι, οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε επικαλούνται κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια θεμελιώδη παράμετρο της εξωτερικής πολιτικής.
Παράλληλα, συνέδεσε το θέμα με τα εθνικά ζητήματα, σημειώνοντας ότι η σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και υπό το πρίσμα της κατάστασης στην Κύπρο, καθώς και των ζητημάτων που αφορούν την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια της χώρας.
Αναλυτικά ο Αντώνης Σαμαράς έγραψε: «Ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».
«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, ενώ επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι επικεντρωμένη στο θέμα της ασφάλειας των Ελλήνων που βρίσκονται στο Καράκας.
«Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα. Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα», έγραψε αναλυτικά ο Πρωθυπουργός.
Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για την Βενεζουέλα - Προτεραιότητα η μετάβαση σε δημοκρατική κυβέρνησηΓια τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα είχε τοποθετηθεί με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
