ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για την Βενεζουέλα - Προτεραιότητα η μετάβαση σε δημοκρατική κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Βενεζουέλα

Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για την Βενεζουέλα - Προτεραιότητα η μετάβαση σε δημοκρατική κυβέρνηση

Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός

Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για την Βενεζουέλα - Προτεραιότητα η μετάβαση σε δημοκρατική κυβέρνηση
248 ΣΧΟΛΙΑ
Για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα Αγγλικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, ενώ επισημαίνει ότι  η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι επικεντρωμένη στο θέμα της ασφάλειας των Ελλήνων που βρίσκονται στο Καράκας. 

«Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα. Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα», έγραψε αναλυτικά ο Πρωθυπουργός.

Δείτε την ανάρτησή του

248 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης