Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για την Βενεζουέλα - Προτεραιότητα η μετάβαση σε δημοκρατική κυβέρνηση

Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός