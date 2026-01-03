Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για την Βενεζουέλα - Προτεραιότητα η μετάβαση σε δημοκρατική κυβέρνηση
Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για την Βενεζουέλα - Προτεραιότητα η μετάβαση σε δημοκρατική κυβέρνηση
Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός
Για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα Αγγλικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, ενώ επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι επικεντρωμένη στο θέμα της ασφάλειας των Ελλήνων που βρίσκονται στο Καράκας.
«Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα. Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα», έγραψε αναλυτικά ο Πρωθυπουργός.
Δείτε την ανάρτησή του
«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, ενώ επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα.
Nicholas Maduro presided over a brutal and repressive dictatorship that brought about unimaginable suffering on the Venezuelan people. The end of his regime offers new hope for the country. This is not the time to comment on the legality of the recent actions.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 3, 2026
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι επικεντρωμένη στο θέμα της ασφάλειας των Ελλήνων που βρίσκονται στο Καράκας.
«Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα. Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα», έγραψε αναλυτικά ο Πρωθυπουργός.
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα