Καταθέτει ο Βορίδης στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι θα πει για το «Συμφωνώ στην τεχνική λύση» - Ετοιμάζει εκπλήξεις για τον Βάρρα
Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης Βορίδη τα μέλη της εξεταστικής θα κληθούν να συζητήσουν την ανανέωση της λίστας μαρτύρων με Μυλωνάκη, «φραπέ», «χασάπη» και Πόπη Σεμερτζίδου
Με την κατάθεση του Μάκη Βορίδη συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2019-2021) αναμένεται να υπερασπιστεί την νομιμότητα των χειρισμών του και το περίφημο «Συμφωνώ» που έβαλε στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκότοπων για το 2019. Σε αυτό το πλαίσιο θα επικαλεστεί και τη μαρτυρία του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασίου Καπρέλη ο οποίος παραδέχθηκε ότι το «Συμφωνώ» μπήκε κατόπιν δικής του εισήγησης και σε εφαρμογή υπουργικής απόφασης η οποία εφαρμόζεται σταθερά από 2015.
Ο κ. Καπρέλης, άλλωστε, αποκάλυψε ότι αντίστοιχες υπογραφές για την κατανομή του εθνικού αποθέματος είχαν βάλει και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης.
Να σημειωθεί ότι η αναφορά του κ. Βορίδη στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας προέκυψε από την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο διαδέχθηκε τον κ. Καπρέλη στον οργανισμό για να παραιτηθεί στην συνέχεια με απαίτηση του κ. Βορίδη. Σήμερα διατηρεί θέση συμβούλου για θέματα αγροτικού τομέα στη γενική γραμματεία του πρωθυπουργού. Ο κ. Βάρρας επανέλαβε τους ισχυρισμούς του και στην εξεταστική της Βουλής υποστηρίζοντας ότι το «Συμφωνώ» Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων.
Πάντως, από το περιβάλλον του κ. Βορίδη σημειώνεται ότι η κατάθεση του στην εξεταστική θα κρύβει πολλές «εκπλήξεις» και έγγραφα που ανατρέπουν πλήρως τους ισχυρισμούς Βάρρα και εξηγούν τους πραγματικούς λόγους της αποπομπής του.
Ο πρώην υπουργός θα επισημάνει ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή υπουργικής απόφασης. Παράλληλα, είναι πιθανό να καταθέσει έγραφα που δείχνουν ότι και ο κ. Βάρρας εφάρμοσε την τεχνική λύση του 2019 - την οποία σήμερα ο ίδιος χαρακτηρίζει παράνομη - για να κάνει τις πληρωμές του 2020.
Με την κατάθεση Βορίδη κλείνει στο μεγαλύτερο μέρος του ο «κύκλος» εξέτασης όλων των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2019 - 2025 (εκκρεμεί η κατάθεση του κ. Σπ. Λιβανού).
Υπενθυμίζεται ότι ο νυν υπουργός Κώστας Τσιάρας χαρακτήρισε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «εξόχως προβληματική» ενώ εστίασε στις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξυγίανση του οργανισμού αλλά και για την αρμονική συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.
Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε ότι ζητούσε την επίσπευση των ελέγχων σε όλα τα δεσμευμένα ΑΦΜ προκειμένου να μην δημιουργούνται συνθήκες «ομηρίας» των αγροτών. «Ποτέ δεν πίεσα ή ζήτησα αποδέσμευση ΑΦΜ χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος» ξεκαθάρισε ενώ πρόσθεσε ότι απαίτησε την παραίτηση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου λόγω παρατυπιών στις πληρωμές που επέφεραν πρόστιμο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, ο κ. Γιώργος Γεωργαντάς επέμεινε στην ανάγκη μετάβασης του οργανισμού στο κυβερνητικό νέφος gov.gr υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν επί ημερών του εμποδίστηκαν από ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα.
Δεδομένη επίσης θεωρείται η κλήτευση των κ.κ Γιώργου Ξυλούρη (“φραπές”), Ανδρέα Στρατάκη (“χασάπης”) και του πρώην κομματικού στελέχους της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου. Στην λίστα νέων μαρτύρων της πλειοψηφίας θα υπάρχει και το όνομα του Νίκου Μπουνάκη, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και ιδιοκτήτη του ΚΥΔ από το οποίο φαίνεται ότι έγινε η αίτηση επιδότησης χαρακτηρίζοντας βοσκότοπο τη λίμνη Κάρλα.
Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Βορίδη τα μέλη της εξεταστικής θα κληθούν να συζητήσουν την ανανέωση της λίστας μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΝΔ προτίθεται να αποδεχθεί κάθε μάρτυρα που θα υποδείξει η αντιπολίτευση αρκεί να σχετίζεται με την υπόθεση. Σε αυτό το πλαίσιο εκτός από την πρόσκληση προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη - ο οποίος άλλωστε ζήτησε να καταθέσει - αναμένεται να κληθούν οι Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου.
Δεδομένη επίσης θεωρείται η κλήτευση των κ.κ Γιώργου Ξυλούρη (“φραπές”), Ανδρέα Στρατάκη (“χασάπης”) και του πρώην κομματικού στελέχους της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου. Στην λίστα νέων μαρτύρων της πλειοψηφίας θα υπάρχει και το όνομα του Νίκου Μπουνάκη, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και ιδιοκτήτη του ΚΥΔ από το οποίο φαίνεται ότι έγινε η αίτηση επιδότησης χαρακτηρίζοντας βοσκότοπο τη λίμνη Κάρλα.
