Βίντεο Μητσοτάκη από τη Ρόδο: «Την ιδρώνουμε την φανέλα, θα κερδίσουμε τρίτη φορά τις εκλογές»

Έναν απολογισμό της επίσκεψής του στη Ρόδο ανέβασε στα social media ο πρωθυπουργός με χαλαρή διάθεση, χιούμορ αλλά και μηνύματα για τις εκλογές του 2027