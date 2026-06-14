Βίντεο Μητσοτάκη από τη Ρόδο: «Την ιδρώνουμε την φανέλα, θα κερδίσουμε τρίτη φορά τις εκλογές»
Βίντεο Μητσοτάκη από τη Ρόδο: «Την ιδρώνουμε την φανέλα, θα κερδίσουμε τρίτη φορά τις εκλογές»
Έναν απολογισμό της επίσκεψής του στη Ρόδο ανέβασε στα social media ο πρωθυπουργός με χαλαρή διάθεση, χιούμορ αλλά και μηνύματα για τις εκλογές του 2027
Με χαλαρή διάθεση και αστειευόμενος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο από την επίσκεψή του στη Ρόδο, το οποίο ανήρτησε στα social media, καταγράφοντας στιγμές από την περιοδεία του στο νησί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται σε στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στη Ρόδο να συνομιλεί με πολίτες και τουρίστες, ενώ σε ένα από τα πλάνα κρατά μαντίλι και αστειεύεται λέγοντας τη φράση «την ιδρώνουμε τη φανέλα».
Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο πρωθυπουργός απευθύνεται σε συγκεντρωμένους πολίτες λέγοντας: «Εσείς κάνατε τη ΝΔ μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά».
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τουρίστες που βρίσκονταν στο νησί, ενώ εμφανίζεται να αιφνιδιάζεται ευχάριστα όταν ένας 96χρονος πολίτης τον πλησίασε για να του μιλήσει.
Στο βίντεο καταγράφονται επίσης στιγμές από τις επισκέψεις του, με τη συνοδεία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αποτυπώνοντας το κλίμα της περιοδείας.
Σε ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο, ο πρωθυπουργός φαίνεται μέσα στο όχημα μετακίνησής του να τρώει μπανάνα, σε μια εικόνα που δίνει πιο ανεπίσημο τόνο στην παρουσία του στο νησί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται σε στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στη Ρόδο να συνομιλεί με πολίτες και τουρίστες, ενώ σε ένα από τα πλάνα κρατά μαντίλι και αστειεύεται λέγοντας τη φράση «την ιδρώνουμε τη φανέλα».
Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο πρωθυπουργός απευθύνεται σε συγκεντρωμένους πολίτες λέγοντας: «Εσείς κάνατε τη ΝΔ μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά».
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τουρίστες που βρίσκονταν στο νησί, ενώ εμφανίζεται να αιφνιδιάζεται ευχάριστα όταν ένας 96χρονος πολίτης τον πλησίασε για να του μιλήσει.
Στο βίντεο καταγράφονται επίσης στιγμές από τις επισκέψεις του, με τη συνοδεία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αποτυπώνοντας το κλίμα της περιοδείας.
Σε ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο, ο πρωθυπουργός φαίνεται μέσα στο όχημα μετακίνησής του να τρώει μπανάνα, σε μια εικόνα που δίνει πιο ανεπίσημο τόνο στην παρουσία του στο νησί.
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