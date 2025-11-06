Γεωργαντάς: Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr υπονομεύτηκε
Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης άδειασε τον Αυγενάκη για τον Σημανδράκο - Τι είπε στην εξεταστική επιτροπή της βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο κ. Γεωργαντάς διαχώρισε τις ανησυχίες και τις ενστάσεις που εξέφραζαν υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού για την μετάβαση στο κυβερνητικό νέφος αναγνωρίζοντας «αγαθά κίνητρα», περιέγραψε ωστόσο δόλο στις συντονισμένες προσπάθειες ακύρωσης της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης από τα ιδιωτικά Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ). «Η μετάβαση στο gov έκοβε τους μεσάζοντες και την παρέμβαση των ιδιωτών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πέραν αυτών ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι ο ίδιος ζήτησε την αυστηροποίηση των ελέγχων στα ΑΦΜ των δικαιούχων και κάλεσε την αρμόδια διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ να ζητά ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας ή νομής βοσκότοπων.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι με έγγραφη επιστολή του κάλεσε τον οργανισμό να εκκινήσει τον πειθαρχικό έλεγχο όλων των υπαλλήλων που διενεργούσαν πλημμελείς ελέγχους, ωστόσο αποκάλυψε ότι το ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ απέρριψε το αίτημα του «για τυπικούς λόγους».
Αναφερόμενος στον Γιώργο Ξυλούρη ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι τον γνώρισε στο Υπουργείο ωστόσο μετά από 2-3 συναντήσεις δεν τον ξαναείδε και τον παρέπεμψε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας ο κ. Ξυλούρης λέει ότι επί Γεωργαντά είχε απαγορευτικό να μπαίνει στο Υπουργείο.
Οι πρωτοβουλίες για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πέραν αυτών ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε σε πέντε καταλυτικές όπως είπε πρωτοβουλίες επί των ημερών του για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας στον Οργανισμό.
Συγκεκριμένα:
1) Μεταφορά του ΟΣΔΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr).
2) Πάταξη κάθε απόπειρας απόκτησης επιδοτήσεων από επιτήδειους μη νόμιμους δικαιούχους.
Αυτή επιτεύχθηκε με συγκεκριμένα μέτρα όπως:
-η τροποποίηση της εγκυκλίου ελέγχων και η αυστηροποίηση αυτής με σκοπό να ελέγχονται και οι εκτάσεις που δηλώνονται ως βοσκότοποι αλλά και τα αιτούμενα πρόσωπα ως προς τη δραστηριότητά τους. Μόνο για το εθνικό απόθεμα του 2021 δεσμεύθηκαν 2.021 ΑΦΜ.
-η τροποποίηση της ΚΥΑ του 2015 με την οποία προβλέφθηκε για τον αιτούμενο εθνικού αποθέματος η υποχρέωση της ύπαρξης ζωικού κεφαλαίου αλλά και ελάχιστος τζίρος.
-η τροποποίηση στη νέα ΚΑΠ, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2022 όπου πλέον για να χαρακτηριστεί μια έκταση ως βοσκότοπος έπρεπε υποχρεωτικά να συνδέεται με ζωικό κεφάλαιο.
-το ΜΕΤΡΟ 22 που δόθηκε για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών το 2023, στο οποίο εισήχθη ως προϋπόθεση η ύπαρξη ελάχιστου τζίρου με αποτέλεσμα από τους 87.086 αιτούντες να δικαιωθούν τελικά μόνο οι 68.180 καθώς οι υπόλοιποι δεν κάλυπταν την ελάχιστη προϋπόθεση πραγματικής παραγωγής.
3) Monitoring.
Η μέθοδος αυτή, που συνεχίζεται και υπό τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023–2027, επιτρέπει την άμεση επαλήθευση των δηλώσεων, για τις φυτικές καλλιέργειες, την πρόληψη λαθών και παρατυπιών και τη στοχευμένη παρέμβαση όπου απαιτείται, διασφαλίζοντας ότι κάθε ενίσχυση φτάνει εκεί όπου πραγματικά πρέπει — στον ενεργό, παραγωγικό αγρότη.
4) Κατάργηση φορέα συντονισμού το 2022.
Το συνολικό όφελος των αγροτών από αυτή την απόφαση ανήλθε σε περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ καθώς πλέον οι παραγωγοί δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν ποσά ύψους 5 -7 ευρώ ανά αίτηση κατ’έτος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτούργησε αυτόνομα, βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις, και πραγματοποίησε πληρωμές –όπως των συνδεδεμένων ενισχύσεων την άνοιξη του 2023– χωρίς εξωτερική τεχνική υποστήριξη, αποδεικνύοντας τη λειτουργική του ενδυνάμωση.
5) Διαβίβαση πλήθους παράνομων πρακτικών στη δικαιοσύνη.
Ο κ. Γεωργαντάς χαρακτηριστικά ανέφερε ότι μετά από εντολή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε αναφορά στον Εισαγγελέα για τη δημιουργία τεχνητών συνθηκών λήψης αυξημένων ενισχύσεων ενός υπευθύνου ΚΥΔ και οκτώ αιτούντων Εθνικού Αποθέματος. Πρόκειται για μία από τις περιπτώσεις για τις οποίες μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων προέκυψε ότι, είχαν υποβληθεί με πανομοιότυπο τρόπο αιτήματα για την κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2020 και 2021. Οι αιτούντες δήλωναν σημαντικές εκτάσεις ως βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς να είναι κάτοχοι ζώων. Τόσο αυτή η υπόθεση όσο και άλλες για τις οποίες προέκυψαν ευρήματα, πήραν άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης. Κάποιες, μάλιστα, από αυτές τις υποθέσεις εκδικάζονται αυτές τις μέρες στα δικαστήρια.
Γεωργαντάς αδειάζει Αυγενάκη για Σημανδράκο
Παράλληλα, ο κ. Γεωργαντάς έσπευσε να καλύψει πλήρως τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο αναφέροντας ότι «είμαι απόλυτα βέβαιος» για το σύννομο των πληρωμών του 2022.
Υπενθυμίζεται ότι ο διάδοχος του κ. Γεωργαντά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης ανέφερε στην δική του κατάθεση στην εξεταστική ότι ζήτησε την παραίτηση Σημανδράκου λόγω της λανθασμένης πληρωμής του 2022 που επέφερε πρόστιμο 160 εκατ. ευρώ από την αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή.
«Ο Υπουργός δεν έχει την δυνατότητα να δώσει το εντέλλεσθαι. Εγώ στα αγροτοπεριβαλλοντικά, αυτό που επισήμανα με επιστολή μου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (σ.σ. Σημανδράκο) είναι ότι πρέπει να είμαστε εντάξει με τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Ζητούσα και επισήμανα τον κίνδυνο και να μην υπερβούμε τις ημερομηνίες και να πληρωθούν οι αγρότες. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με σύννομο τρόπο έγινε η όποια διαδικασία» ανέφερε ο κ. Γεωργαντάς.
Απαντώντας δε, στο σχόλιο της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη που είπε «είμαι σίγουρη ότι ο κ. Αυγενάκης μας παρακολουθεί αυτή την ώρα», ο κ. Γεωργαντάς πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι εντός νομίμου πλαισίου λειτούργησε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Γεωργαντάς: «Δεν είπα ποτέ ότι ανεκόπη η μετάβαση στο gov.gr επί Αυγενάκη»
Πάντως, η κατάθεση Γεωργαντά προκάλεσε πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
Οι βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη έσπευσαν να σχολιάσουν ότι ο κ. Γεωργαντάς «εξέθεσε ανεπανόρθωτα τον διάδοχό του στο Υπουργείο Λευτέρη Αυγενάκη» υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Αυγενάκης εγκατέλειψε τη μεταρρύθμιση για να επαναφέρει τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον τεχνικό σύμβουλο».
Από την πλευρά της ΝΔ κάνουν λόγο για fake news παραπέμποντας στο απόσπασμα της κατάθεσης του κ. Γεωργαντά όπου λέει επί λέξει: «Τo gov.gr είναι δύσκολη διαδικασία και μεγάλη και προχωράει. Δεν είπα ποτέ ότι ανεκόπη η μετάβαση στο gov.gr επί Αυγενάκη. Ποτέ δεν είπα, επίσης, ότι ο τεχνικός σύμβουλος δεν ήταν αναγκαίος, το διευκρίνισα πριν. Κάποια στιγμή η στόχευση είναι να γίνει αυτόνομος ο οργανισμός και αυτό θα επιτευχθεί μόλις ολοκληρωθεί το gov.gr».
Επίσης ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε τη διαχρονικότητα του προβλήματος λέγοντας πως «υπάρχει ένα απόστημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πως αυτό προσπαθεί να σπάσει η κυβέρνηση. Αρκετά με τα fake news. Οσο κι αν προσπαθεί η αντιπολίτευση να σηκώσει σκόνη για να θολώνει το τοπίο, η αλήθεια θα λάμψει σχολιάζουν πηγές της πλειοψηφίας
