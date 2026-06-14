ΝΔ: Ποια είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, αλλαγές στην κομματική οργάνωση

Η Πειραιώς ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η κατάργηση των ασυμβιβάστων των αυτοδιοικητικών στα κομματικά όργανα – Σε αναδιάταξη ο κομματικός μηχανισμός

Νέα Εκτελεστική Γραμματεία της ανακοίνωσε η



Σε ανακοίνωσή της, η Πειραιώς αναφέρει ότι κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Τετάρτης, κατά την οποία εξελέγη ομόφωνα Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανακης, εξελέγησαν και τα οκτώ αιρετά μέλη, που μαζί με τα ex officio απαρτίζουν τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος. Οι εκλεγέντες είναι οι εξής:



α) Κοινοβουλευτικά Μέλη



2. Αθανάσιος Παπαθανάσης

3. Σταύρος Παπασωτηρίου





β) Εξωκοινοβουλευτικά Μέλη

1. Παναγιώτης Παλπάνας

2. Χριστίνα Πατρικάκου

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4. Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης



Πέραν των εκλεγμένων, τα ex officio μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι: ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας



Αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό

Τα οκτώ μέλη που εξελέγησαν στητης ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, που προχωρά και σε αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάργηση ασυμβιβάστων των αυτοδιοικητικών στα κομματικά όργανα.Σε ανακοίνωσή της, η Πειραιώς αναφέρει ότι κατά τη συνεδρίαση τηςτης Τετάρτης, κατά την οποία εξελέγη ομόφωνα Γραμματέας οεξελέγησαν και τα οκτώ αιρετά μέλη, που μαζί με τα ex officio απαρτίζουν τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος. Οι εκλεγέντες είναι οι εξής:1. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα2. Αθανάσιος Παπαθανάσης3. Σταύρος Παπασωτηρίου4. Ασημίνα Σκόνδρα1. Παναγιώτης Παλπάνας2. Χριστίνα Πατρικάκου3. Γιώργος Τσακούμης4. Κωνσταντίνος ΤσιαγκλιώτηςΠέραν των εκλεγμένων, τατης Εκτελεστικής Γραμματείας είναι: ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.

Επιπλέον, η Πολιτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τροποποιήσεις στον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της κομματικής λειτουργίας, την ενίσχυση του συντονισμού των οργανώσεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής των στελεχών στα κομματικά όργανα.



Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τον καλύτερο συντονισμό των κομματικών οργανώσεων σε περιφερειακό επίπεδο, η συγχώνευση των ΔΗΜ.Τ.Ο. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων με τις αντίστοιχες Δ.Ε.Ε.Π. - πλην της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - από τις επόμενες εσωκομματικές εκλογές, καθώς και η κατάργηση των ασυμβιβάστων και κωλυμάτων εκλογιμότητας στα αιρετά αξιώματα των Δ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.Τ.Ο. για τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

14.06.2026, 13:36