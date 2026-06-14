ΝΔ: Ποια είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, αλλαγές στην κομματική οργάνωση
ΝΔ: Ποια είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, αλλαγές στην κομματική οργάνωση
Η Πειραιώς ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η κατάργηση των ασυμβιβάστων των αυτοδιοικητικών στα κομματικά όργανα – Σε αναδιάταξη ο κομματικός μηχανισμός
Τα οκτώ μέλη που εξελέγησαν στη Νέα Εκτελεστική Γραμματεία της ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, που προχωρά και σε αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάργηση ασυμβιβάστων των αυτοδιοικητικών στα κομματικά όργανα.
Σε ανακοίνωσή της, η Πειραιώς αναφέρει ότι κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Τετάρτης, κατά την οποία εξελέγη ομόφωνα Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανακης, εξελέγησαν και τα οκτώ αιρετά μέλη, που μαζί με τα ex officio απαρτίζουν τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος. Οι εκλεγέντες είναι οι εξής:
α) Κοινοβουλευτικά Μέλη
1. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα
2. Αθανάσιος Παπαθανάσης
3. Σταύρος Παπασωτηρίου
4. Ασημίνα Σκόνδρα
β) Εξωκοινοβουλευτικά Μέλη
1. Παναγιώτης Παλπάνας
2. Χριστίνα Πατρικάκου
3. Γιώργος Τσακούμης
4. Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης
Πέραν των εκλεγμένων, τα ex officio μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι: ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.
Σε ανακοίνωσή της, η Πειραιώς αναφέρει ότι κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Τετάρτης, κατά την οποία εξελέγη ομόφωνα Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανακης, εξελέγησαν και τα οκτώ αιρετά μέλη, που μαζί με τα ex officio απαρτίζουν τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος. Οι εκλεγέντες είναι οι εξής:
α) Κοινοβουλευτικά Μέλη
1. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα
2. Αθανάσιος Παπαθανάσης
3. Σταύρος Παπασωτηρίου
4. Ασημίνα Σκόνδρα
β) Εξωκοινοβουλευτικά Μέλη
1. Παναγιώτης Παλπάνας
2. Χριστίνα Πατρικάκου
3. Γιώργος Τσακούμης
4. Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης
Πέραν των εκλεγμένων, τα ex officio μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι: ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.
Αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό
Επιπλέον, η Πολιτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τροποποιήσεις στον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της κομματικής λειτουργίας, την ενίσχυση του συντονισμού των οργανώσεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής των στελεχών στα κομματικά όργανα.
Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τον καλύτερο συντονισμό των κομματικών οργανώσεων σε περιφερειακό επίπεδο, η συγχώνευση των ΔΗΜ.Τ.Ο. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων με τις αντίστοιχες Δ.Ε.Ε.Π. - πλην της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - από τις επόμενες εσωκομματικές εκλογές, καθώς και η κατάργηση των ασυμβιβάστων και κωλυμάτων εκλογιμότητας στα αιρετά αξιώματα των Δ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.Τ.Ο. για τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.
Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τον καλύτερο συντονισμό των κομματικών οργανώσεων σε περιφερειακό επίπεδο, η συγχώνευση των ΔΗΜ.Τ.Ο. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων με τις αντίστοιχες Δ.Ε.Ε.Π. - πλην της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης - από τις επόμενες εσωκομματικές εκλογές, καθώς και η κατάργηση των ασυμβιβάστων και κωλυμάτων εκλογιμότητας στα αιρετά αξιώματα των Δ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.Τ.Ο. για τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα