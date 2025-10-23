Και ο Κουκουλόπουλος μετά τον Γερουλάνο για την κολλημένη βελόνα του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις
Θα θέσει θέμα προς συζήτηση στα όργανα του ΠΑΣΟΚ αν μέχρι τα Χριστούγεννα δεν υπάρξει δημοσκοπική ανάκαμψη του κόμματος
Την απόφασή του να θέσει θέμα προς συζήτηση στα όργανα του ΠΑΣΟΚ αν μέχρι τα Χριστούγεννα δεν υπάρξει δημοσκοπική ανάκαμψη του κόμματος περιέγραψε σήμερα ο βουλευτής και πρώην υπουργός, Πάρις Κουκουλόπουλος.
Μετά τον Παύλο Γερουλάνο που μίλησε για τη «βελόνα» ο κ. Κουκουλόπουλος δηλώνει μεν ότι περιμένει ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει ότι: «Αν μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που κάναμε στη ΔΕΘ που όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι τα επόμενα βήματά μας πρέπει να κάνουν διακριτές αυτές τις πρωτοβουλίες, δεν υπάρξει ανάκαμψη, εγώ πρώτος ως Πάρις Κουκουλόπουλος, χωρίς να υπαινίσσομαι κάτι για τον πρόεδρο, θα ρωτήσω τον εαυτό μου ''τι δεν κάνουμε καλά''».
Και πρόσθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΙ: «Στην συνέχεια θα το θέσω το θέμα σε όλους, αρχικά από τον πρόεδρο και στα όργανα» πρόσθεσε ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο καθαρά».
