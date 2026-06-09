Παππάς: Να εξηγήσει ο Φάμελλος τι καθήκοντα έχει μέχρι τις εκλογές, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του;
Παππάς: Να εξηγήσει ο Φάμελλος τι καθήκοντα έχει μέχρι τις εκλογές, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του;
«Πρέπει πριν τη θερινή ραστώνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα σε υλοποίηση της απόφασης της ΚΕ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Φάμελλος λειτουργεί μόνος του ως πρόσωπο»
Για «τεράστια ερωτήματα» που δημιουργούνται από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο Σάββατο έκανε λόγο ο Νίκος Παππάς το πρωί της Τρίτης λέγοντας στην ΕΡΤ «φαντάζομαι ότι ο Σωκράτης Φάμελλος αντιλαμβάνεται το κλίμα και τα ερωτήματα που δημιουργούνται και να δώσει δημοσίως εξηγήσεις τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει μέχρι τις εκλογές».
Κάρφωσε, μάλιστα, τον Κώστα Ζαχαριάδη λέγοντας «ενδεχομένως να πρέπει να τοποθετηθεί ο εκπρόσωπος τύπου, δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του».
«Εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, κάναμε Κεντρική Επιτροπή, το κόμμα έχει πέσει από το 10% στο 2% από όταν ανέλαβε ο Φάμελλος, δεν υπήρξε καμία πολιτική εξήγηση ούτε απόπειρα ερμηνείας για την εικόνα αυτή» συνέχισε ο πρώην υπουργός.
Έκανε, μάλιστα, λόγο για «δύο πολύ ευκρινείς θέσεις: η μια είναι η τροπολογία που κατεβάσαμε 6 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας για συντεταγμένο διάλογο και η άλλη θέση ο καθένας μόνος του να διαπραγματεύεται τη θέση του. Αρμόδιοι να υλοποιήσουν τη δέσμευση της ΚΕ είναι ο πρόεδρος και τα μέλη της ηγετικής ομάδας. Ακούμε διάφορες προτάσεις ο καθείς μόνος του να πάει να χτυπήσει μια πόρτα και να διαπραγματευτεί το μέλλον του. Πρέπει ο Φάμελλος και πριν τη θερινή ραστώνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα σε υλοποίηση της απόφασης της ΚΕ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Φάμελλος λειτουργεί μόνος του ως πρόσωπο, θα έπρεπε να μας το είχε πει».
«Εμείς έχουμε ένα συντεταγμένο κόμμα, εάν κάποιος από την ηγετική ομάδα το αμφισβητεί να βγει να το πει δημοσίως και να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του. Γιατί αν δεν είναι συντεταγμένο το κόμμα δεν μπορεί να αποδώσει αξιώματα. Θα πρέπει να εξηγηθεί τι κάνει ο πρόεδρος, ποια είναι τα καθήκοντά του. Θα έχει αρμοδιότητα συγκρότησης ψηφοδελτίων και συγκρότησης προγράμματος;» συνέχισε ο κ. Παππάς.
Στο πλαίσιο αυτό τόνισε πως «εάν δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα τίθεται θέμα για άπαντες ή να δούμε πώς συντεταγμένα σε εκλογική μάχη ή αν κάποιος δεν θέλει να οδηγήσει το κόμμα στην εκλογική μάχη να το πει».
«Το κόμμα έχει περιουσία, κρατική χρηματοδότηση, ποιες είναι οι θέσεις ως προς αυτά;» ρώτησε ο πρώην υπουργός.
Λέγοντας, τέλος, ότι «δεν έχω μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από τότε που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ» είπε για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «έχει κάνει μια επιλογή με την οποία διαφωνώ βαθιά και με την αποχώρησή του από το κόμμα και από τη Βουλή»
Κάρφωσε, μάλιστα, τον Κώστα Ζαχαριάδη λέγοντας «ενδεχομένως να πρέπει να τοποθετηθεί ο εκπρόσωπος τύπου, δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του».
«Εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, κάναμε Κεντρική Επιτροπή, το κόμμα έχει πέσει από το 10% στο 2% από όταν ανέλαβε ο Φάμελλος, δεν υπήρξε καμία πολιτική εξήγηση ούτε απόπειρα ερμηνείας για την εικόνα αυτή» συνέχισε ο πρώην υπουργός.
Έκανε, μάλιστα, λόγο για «δύο πολύ ευκρινείς θέσεις: η μια είναι η τροπολογία που κατεβάσαμε 6 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας για συντεταγμένο διάλογο και η άλλη θέση ο καθένας μόνος του να διαπραγματεύεται τη θέση του. Αρμόδιοι να υλοποιήσουν τη δέσμευση της ΚΕ είναι ο πρόεδρος και τα μέλη της ηγετικής ομάδας. Ακούμε διάφορες προτάσεις ο καθείς μόνος του να πάει να χτυπήσει μια πόρτα και να διαπραγματευτεί το μέλλον του. Πρέπει ο Φάμελλος και πριν τη θερινή ραστώνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα σε υλοποίηση της απόφασης της ΚΕ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Φάμελλος λειτουργεί μόνος του ως πρόσωπο, θα έπρεπε να μας το είχε πει».
«Εμείς έχουμε ένα συντεταγμένο κόμμα, εάν κάποιος από την ηγετική ομάδα το αμφισβητεί να βγει να το πει δημοσίως και να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του. Γιατί αν δεν είναι συντεταγμένο το κόμμα δεν μπορεί να αποδώσει αξιώματα. Θα πρέπει να εξηγηθεί τι κάνει ο πρόεδρος, ποια είναι τα καθήκοντά του. Θα έχει αρμοδιότητα συγκρότησης ψηφοδελτίων και συγκρότησης προγράμματος;» συνέχισε ο κ. Παππάς.
Στο πλαίσιο αυτό τόνισε πως «εάν δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα τίθεται θέμα για άπαντες ή να δούμε πώς συντεταγμένα σε εκλογική μάχη ή αν κάποιος δεν θέλει να οδηγήσει το κόμμα στην εκλογική μάχη να το πει».
«Το κόμμα έχει περιουσία, κρατική χρηματοδότηση, ποιες είναι οι θέσεις ως προς αυτά;» ρώτησε ο πρώην υπουργός.
Λέγοντας, τέλος, ότι «δεν έχω μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από τότε που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ» είπε για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «έχει κάνει μια επιλογή με την οποία διαφωνώ βαθιά και με την αποχώρησή του από το κόμμα και από τη Βουλή»
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