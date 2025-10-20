Αλαβάνος για Τσίπρα: Ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις, δεν είναι Αριστερά, γονάτισε στη Γερμανία για ένα πρόγραμμα που «έφτυσε αίμα» ο κόσμος
Αλαβάνος για Τσίπρα: Ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις, δεν είναι Αριστερά, γονάτισε στη Γερμανία για ένα πρόγραμμα που «έφτυσε αίμα» ο κόσμος
«Μπορεί να έχω κάνει λάθος στις επιλογές μου και όντως έχω κάνει λάθη αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε ότι ο μεγάλος πολιτικός είναι αυτός που εμφανιζόταν αριστερός αλλά εφάρμοζε μια ιμπεριαλιστικού τύπου πολιτική που μας επιβλήθηκε»
Φαρμακερά σχόλια και δριμεία κριτική για τον Αλέξη Τσίπρα άσκησε το πρωί της Δευτέρας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος.
Χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσε στον ΣΚΑΪ όταν ρωτήθηκε για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας «δεν ασχολούμαι, ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις».
«Αν δείτε εδώ, ένα κομμάτι από τη μεγάλη δύναμη του Τύπου, για κάποιους λόγους τους οποίους δεν έχω καταλάβει αλλάζουν πορεία και προσπαθούν να κυριαρχήσουν πάνω στην κοινή γνώμη» συμπλήρωσε ο κ. Αλαβάνος απαντώντας «ναι» στο ερώτημα αν κάποιοι θέλουν να επιβάλουν την επιστροφή Τσίπρα
«Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε σοβαρή στροφή στην πολιτική. Μην μου λέτε για αριστερά και Τσίπρα, δεν είναι αριστερά ο Τσίπρας. Έχουμε τρία κόμματα, τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ που γονάτισαν στη Γερμανία και στις άλλες δυνάμεις της ΕΕ και επέβαλαν ένα πρόγραμμα για το οποίος έφτυσε αίμα ο κόσμος» είπε ακόμα ο κ. Αλαβάνος.
«Τώρα παρουσιάζεται ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και μιλάμε αν θα είναι ένας Τσίπρας ή Τσόπρας ή Τσάπρας; Οι άνθρωποι που δέχθηκαν την επιβολή που μας έκανε η Γερμανία και το τεράστιο βάρος στον λαό της εργασίας που έγινε λαός της φτώχειας, αντί να σηκώσουν το στήθος τους και να πουν όχι δεν μπορούν...» επέμεινε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Αναρωτήθηκε, τέλος, «αριστερά είναι όποιος βάζει την κάρτα στο σακάκι του; Μπορεί να έχω κάνει λάθος στις επιλογές μου και όντως έχω κάνει λάθη αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε ότι ο μεγάλος πολιτικός είναι αυτός που εμφανιζόταν αριστερός αλλά εφάρμοζε μια ιμπεριαλιστικού τύπου πολιτική που μας επιβλήθηκε από Γερμανία κ.α.»
