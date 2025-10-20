Αλαβάνος για Τσίπρα: Ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις, δεν είναι Αριστερά, γονάτισε στη Γερμανία για ένα πρόγραμμα που «έφτυσε αίμα» ο κόσμος

«Μπορεί να έχω κάνει λάθος στις επιλογές μου και όντως έχω κάνει λάθη αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε ότι ο μεγάλος πολιτικός είναι αυτός που εμφανιζόταν αριστερός αλλά εφάρμοζε μια ιμπεριαλιστικού τύπου πολιτική που μας επιβλήθηκε»