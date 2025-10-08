Μοναχική η πορεία Τσίπρα στη βάση: Στόχος η ανανέωση και η νέα γενιά

Απαλλαγμένος από τις κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, ο πρώην πρωθυπουργός σχεδιάζει άμεση επαφή με τους πολίτες, επενδύοντας στη νέα γενιά και σε πρόσωπα με φρέσκιες ιδέες