Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου με βαρείς χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν
Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ήταν το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου και τη διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων
Σε δηλώσεις της είχε χαρακτηρίσει τον υπουργό «γελοίο πρόσωπο», με την απάντησή του να έρχεται λίγο αργότερα, στην οποία την χαρακτήριζε «αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου». Πρόσθεσε ακόμη ότι είναι «ένας έμπορος ψεμάτων που εκμεταλλεύεται ανθρώπους που πονούν.
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2025
Τι ισχυρίστηκε σήμερα; Ότι πρώτον χθες… pic.twitter.com/OXunWVUZLb
Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» κ. Κωνσταντοπούλου με αποκάλεσε σήμερα στο Mega στην εκπομπή της κας Γιάμαλη: «γελοίο πρόσωπο και ότι έτσι αδικεί τους γελοίους». Αλλά για να δούμε ποιο είναι το γελοίο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία τελικά;
Τι ισχυρίστηκε σήμερα; Ότι πρώτον χθες δεν της έγινε καμία επίδοση εγγράφου, διότι ήταν του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου και το μόνο που έγινε ήταν: «ότι η αστυνομία της πέταξε ένα παλιόχαρτο στο γραφείο της για το πότε θα γίνει η εκταφή». Δηλαδή την ίδια ώρα που ισχυρίζεται ότι δεν της έγινε καμμία επίδοση, παραδέχθηκε την επίδοση από την αστυνομία. Παράλληλα είπε ότι «κανείς δεν έχει ενημερώσει τον κ. Ρούτσι για όλα αυτά», ενώ η ίδια είναι ενημερωμένη και είναι η δικηγόρος που τον εκπροσωπεί….ψέματα δηλαδή στα μούτρα μας.
Είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «ότι η κυβέρνηση φρόντισε να μη γίνει ιατροδικαστική εξέταση στους νεκρούς των Τεμπών». Ο συκοφαντικός αυτός και εντελώς αναπόδεικτους ισχυρισμός δεν στρέφεται κατά της Κυβερνήσεως, αλλά εναντίον ολόκληρης της Ελληνικής Δικαιοσύνης που παρουσιάζεται όχι μόνον ως υποχείριο, αλλά και ως συνεργός μας σε μία δολοφονία. Προσέξτε το σύνολο της Δικαιοσύνης, ο κάθε Δικαστής και ο κάθε Εισαγγελεύς. Η κυρία αυτή, που νομίζει ότι δεν είναι γελοία, έχει ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα. Όμως τον σεβασμό στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης που προβλέπει και επιβάλλει το Σύνταγμα την έχει κάνει κουρέλι.
Το μεγαλύτερο όμως χυδαίο ψέμα από όσα είπε και σήμερα είναι «ότι η ίδια υποστηρίζει όλους τους γονείς των νεκρών του δυστυχήματος των Τεμπών». Όμως με τις γελοίες θεωρίες της περί λαθρεμπορίου έχει προσβάλλει την μνήμη των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας και έχει προκαλέσει πόνο στους γονείς τους, χωρίς καμμία ενσυναίσθηση και χωρίς κανένα σεβασμό. Τόσο κακός άνθρωπος είναι, που δεν φρόντισε να προστατεύσει όχι μόνον την μνήμη των νεκρών μηχανοδηγών, αλλά ούτε την ψυχική ηρεμία και γαλήνη των ζωντανών γονιών τους.
Η κ. Κωνσταντοπούλου παραμένει ένα αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου. Ένας έμπορος ψεμάτων που εκμεταλλεύεται ανθρώπους που πονούν. Ισχυρίστηκε ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους ιατροδικαστές, διότι είναι ελεγχόμενοι από την κυβέρνηση. Όμως την ίδια στιγμή ζητάει ιατροδικαστική έρευνα, την οποία εάν επιτύχει να γίνει, την επομένη μέρα θα την αμφισβητήσει, λέγοντας ότι και οι ιατροδικαστές όπως και οι δικαστές, όλοι γενικά ότι είναι στο κόλπο.
Με την συκοφαντία κατά της Δικαιοσύνης αλλά και το μίσος που διασπείρει διαρκώς στην Κοινωνία μας, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την Ελληνική Δημοκρατία. Όσοι αγαπούν αληθινά τον τόπο αυτόν πρέπει να αντισταθούν στους δόλιους σχεδιασμούς της και το κυριότερο να μην αφήνουμε το συναίσθημα μας να παρασύρεται από το μεγάλο της ταλέντο στην εξαπάτηση. Τέλος όσον Αφορά εμένα το να με βρίζει η κυρία αυτή είναι ο πιο τιμητικός τίτλος της πολιτικής μου διαδρομής. Ένας κακός άνθρωπος που φανταστείτε σήμερα γυναίκες ανυπεράσπιστες διωγμένες με απαίσιο τρόπο από την ίδια, ανακοίνωσαν «Σύλλογο Υπεράσπισης θυμάτων γυναικών της Ζωής Κωνσταντοπούλου».
Ο λαός μας λέει ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο χρόνο και λίγους για πολύ. Οι πολλοί έχουν αρχίσει πλέον να ξυπνούν και το πολιτικό της τέλος θα είναι εκκωφαντικό, όπως αξίζει σε ένα τόσο επικίνδυνο άτομο.
Δείτε το βίντεο και μετρήστε πόσα ψέματα και πόσες προσβολές είπε, όχι προς εμένα αλλά προς κάθε Αρχή της Χώρας.
Η Νέα Δημοκρατία η παράταξη που ίδρυσε ο αείμνηστος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από 51 χρόνια και που ιδρύθηκε για να πολεμήσει τον λαϊκισμό. Διότι ο λαϊκισμός καταστρέφει την Δημοκρατία και την Κοινωνία μας συθέμελα και τώρα πρέπει για άλλη μία φορά η Παράταξη μας να τον πολεμήσει, όπως έκανε πολλές άλλες φορές στο παρελθόν σώζοντας τελικά την Ελλάδα.
Λίγο αργότερα σε νέες δηλώσεις της η κυρία Κωνσταντοπούλου, και πάλι με αφορμή το αίτημα για εκταφή, έκανε λόγο για «ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι που ποδοπατάει τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του».
Και συμπλήρωσε: «Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτήν την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε εντολή τώρα. Εγκληματίες. Σταματήστε αυτήν την ύβρη. Η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως. Δώστε εντολή τώρα. Όχι άλλη ύβρη».
Η απάντηση του υπουργού ήλθε σε υψηλούς τόνους, επισημαίνοντας ότι «ολοένα και περισσότεροι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι εδώ έχουμε την εκμετάλλευση ενός ανθρώπου που πονάει για το παιδί που έχασε, για να κάνετε εσείς πολιτική καριέρα».
Αναφέρει αρχικά ότι «η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει».
Σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλα σχετικά, ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι «όλα να ερευνηθούν και όλα να ψαχτούν όσο παράλογα και αν είναι, αλλά με μία προϋπόθεση, πρέπει τα αιτήματα αυτά και όποια άλλα σκεφθεί η κυρία Πρόεδρος η οποιοδήποτε άλλος σκεφθεί το ο,τιδήποτε, να γίνουν δεκτά, χωρίς όμως αυτό να καθυστερήσει την έναρξη της Δίκης».
Καταλήγει γράφοντας: «Κυρία Πρόεδρε συγκρατηθείτε όσο και να με βρίζετε δεν θα με σταματήσετε από το να αποκαλύπτω συνεχώς, ότι στην υπόθεση των Τεμπών στηρίζετε το πολιτικό και το οικονομικό σας συμφέρον ! …. βρίστε με ελεύθερα λοιπόν, μου φτιάχνετε την διάθεση που σας χάλασα τα σχέδια!»
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2025
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει: «η Κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της Κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι…»…χαίρομαι να σας πω την αλήθεια, που για άλλη μία φορά, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν και με άλλα χυδαία πρόσωπα της Αριστεράς, σας χάλασα «το γλυκό» πρόσωπο της δικηγόρου του απεργού πείνας.
Θυμίζω ότι μπήκατε στη βουλή πουλώντας «καρδούλες» και ότι άλλαξατε. Εγώ από τότε έλεγα: «μην τσιμπάτε, αυτά είναι επικοινωνιακά κόλπα και ότι είναι ένα κακό πλάσμα που δεν μπορεί να αλλάξει». Ολοένα όμως και περισσότεροι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι εδώ έχουμε την εκμετάλλευση ενός ανθρώπου που πονάει για το παιδί που έχασε, για να κάνετε εσείς πολιτική καριέρα. Αλλά έχω να σας απευθύνω ένα δημόσιο ερώτημα που καλώ και όλους να σας ρωτάνε: «γιατί Κυρία Πρόεδρε και συνήγορε το αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις δεν το καταθέσατε 2,5 χρόνια που ο φάκελος ήταν ανοικτός και το θυμηθήκατε αφού έκλεισε η ανάκριση;»…ή δεν εκπροσωπούσατε σωστά τον κ. Ρούτσι τόσο καιρό ή κάτι άλλο συμβαίνει προφανώς….
Ως προς το αίτημα του δυστυχούς αυτού πατέρα που βλέπω και διάφορους «ευαίσθητους» που λένε ότι στηρίζουν το αίτημα του, σας λέω καθαρά και εγώ το στηρίζω και όλοι μας βασικά. Αλλά προφανώς όλοι αυτοί που το λένε αυτό δεν θεωρούν τους δικαστές που ως τώρα δεν έχουν δεχθεί κακόψυχους ανθρώπους χωρίς καρδιά. Άρα κάποιο άλλο λόγο έχουν οι δικαστές ως τώρα και λένε όχι.
Όλα λοιπόν να ερευνηθούν και όλα να ψαχτούν όσο παράλογα και αν είναι, αλλά με μία προϋπόθεση, πρέπει τα αιτήματα αυτά και όποια άλλα σκεφθεί η κυρία Πρόεδρος η οποιοδήποτε άλλος σκεφθεί το ο,τιδήποτε, να γίνουν δεκτά, χωρίς όμης αυτό να καθυστερήσει την έναρξη της Δίκης. Αυτό πιστεύω ότι προσπαθούν να επιτύχουν οι Δικαστές και πρέπει όλοι μας να τους εμπιστευόμαστε και όχι να τους πυροβολούμε από δήθεν ευαισθησία. Ευαίσθητοι είμαστε όλοι μας το ίδιο. Εάν γίνεται με κάποιο δικονομικό τρόπο να εξασφαλιστεί ότι όλα θα γίνουν δεκτά χωρίς να περάσει το δόλιο σχέδιο της να καθυστερήσει την Δίκη και να εγκλωβίσει την Ελλάδα σε αυτή την συζήτηση, τότε μακάρι να γίνει και ο άνθρωπος αυτός και όλοι οι άλλοι συγγενείς να βρουν την γαλήνη που ψάχνουν. Αλλά όχι να μας κοροϊδέψει η κυρία παίζοντας με τα αγνά συναισθήματα του πατέρα αυτού, αλλά και εκατομμυρίων Ελλήνων. Να ερευνηθούν λοιπόν όλα άλλωστε εμείς δεν έχουμε τίποτε απολύτως να φοβηθούμε, αλλά να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους γονείς που αγωνιούν να ξεκινήσει η Δίκη και να τιμωρηθούν όσοι είναι υπεύθυνοι πραγματικά.
Και επειδή πολλοί μιλούν για την ανάγκη της Κάθαρσης, Κάθαρση δύναται να υπάρξει μόνον στο Δικαστήριο, ούτε στο Σύνταγμα (κενοτάφιο των νεκρών μας…), Ούτε στους δρόμους, ούτε σε λαϊκά Δικαστήρια.
Στο δικαστήριο όλα στο φως!
Υγ: όσοι συνεχώς λένε και γράφουν εδώ ότι είναι έτοιμοι να κάψουν την Ελλάδα και να μας κάνουν «Νεπάλ, Δεκέμβρη του 2008 κλπ» με την όρεξη θα μείνουν! Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας πονάει με όλους αυτούς τους γονείς και τους στηρίζει στο πένθος τους, αλλά ταυτοχρόνως αγαπά και την Ελλάδα και την προκοπή της, που ως συνήθως οι ακραίοι της Αριστεράς θέλουν να σταματήσουν!
Κυρία Πρόεδρε συγκρατηθείτε όσο και να με βρίζετε δεν θα με σταματήσετε από το να αποκαλύπτω συνεχώς, ότι στην υπόθεση των Τεμπών στηρίζετε το πολιτικό και το οικονομικό σας συμφέρον ! …. βρίστε με ελεύθερα λοιπόν, μου φτιάχνετε την διάθεση που σας χάλασα τα σχέδια!
