Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι ένα αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου

Δείτε το βίντεο και μετρήστε πόσα ψέματα και πόσες προσβολές είπε, όχι προς εμένα αλλά προς κάθε Αρχή της Χώρας.Η Νέα Δημοκρατία η παράταξη που ίδρυσε ο αείμνηστος εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από 51 χρόνια και που ιδρύθηκε για να πολεμήσει τον λαϊκισμό. Διότι ο λαϊκισμός καταστρέφει την Δημοκρατία και την Κοινωνία μας συθέμελα και τώρα πρέπει για άλλη μία φορά η Παράταξη μας να τον πολεμήσει, όπως έκανε πολλές άλλες φορές στο παρελθόν σώζοντας τελικά την Ελλάδα.