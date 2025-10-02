Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον: Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον: Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο
Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πρεσβευτική κατοικία της Ελληνίδας ομολόγου της στην Ουάσινγκτον, Κατερίνας Νασίκα
Τις πρώτες της επίσημες επαφές ως η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ξεκίνησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία για την ανάληψη των καθηκόντων της πριν από μερικά 24ωρα.
Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πρεσβευτική κατοικία της Ελληνίδας ομολόγου της στην Ουάσινγκτον, Κατερίνας Νασίκα.
Οι δύο τους έβγαλαν και κοινή φωτογραφία στη λεζάντα της οποίας στον λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας στις ΗΠΑ αναφέρεται: Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η κυρία Γκίλφοϊλ ανέπτυξε τους σχεδιασμούς της για την Ελλάδα με την Ελληνίδα πρέσβη να εμφανίζεται ικανοποιημένη με τη συνάντηση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ το επόμενο διάστημα θα επισκεφθεί οργανώσεις της Ομογένειας, θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη κτλ.
Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πρεσβευτική κατοικία της Ελληνίδας ομολόγου της στην Ουάσινγκτον, Κατερίνας Νασίκα.
Οι δύο τους έβγαλαν και κοινή φωτογραφία στη λεζάντα της οποίας στον λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας στις ΗΠΑ αναφέρεται: Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο.
🇬🇷🇺🇸Let’s take Greece-US relations to the next level! pic.twitter.com/9qO1knXvNg— Embassy of Greece in Washington D.C. (@GreeceInUSA) October 1, 2025
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η κυρία Γκίλφοϊλ ανέπτυξε τους σχεδιασμούς της για την Ελλάδα με την Ελληνίδα πρέσβη να εμφανίζεται ικανοποιημένη με τη συνάντηση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ το επόμενο διάστημα θα επισκεφθεί οργανώσεις της Ομογένειας, θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη κτλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα