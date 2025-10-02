Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον: Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Πρέσβης ΗΠΑ Ουάσινγκτον Πρέσβης

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον: Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πρεσβευτική κατοικία της Ελληνίδας ομολόγου της στην Ουάσινγκτον, Κατερίνας Νασίκα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον: Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τις πρώτες της επίσημες επαφές ως η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ξεκίνησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία για την ανάληψη των καθηκόντων της πριν από μερικά 24ωρα.

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πρεσβευτική κατοικία της Ελληνίδας ομολόγου της στην Ουάσινγκτον, Κατερίνας Νασίκα.

Οι δύο τους έβγαλαν και κοινή φωτογραφία στη λεζάντα της οποίας στον λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας στις ΗΠΑ αναφέρεται: Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο.



Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η κυρία Γκίλφοϊλ ανέπτυξε τους σχεδιασμούς της για την Ελλάδα με την Ελληνίδα πρέσβη να εμφανίζεται ικανοποιημένη με τη συνάντηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ το επόμενο διάστημα θα επισκεφθεί οργανώσεις της Ομογένειας, θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη κτλ.

Κλείσιμο

Ειδήσεις σήμερα:

Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης