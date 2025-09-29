Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ορκίστηκε στο State Department πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Ανοίγει ο δρόμος για την άφιξή της στην Αθήνα

Ανοιχτός είναι πλέον ο δρόμος για την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, μετά την επίσημη ορκωμοσία της στο State Department το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα).Η πρώην εισαγγελέας και δημοφιλής παρουσιάστρια του Fox News, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ, είχε προταθεί για τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2024. Η επικύρωση του διορισμού της από την ολομέλεια της Γερουσίας, έστω και με καθυστέρηση, άνοιξε τον δρόμο για την τοποθέτησή της.Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Γκίλφοϊλ αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της.«Σήμερα, η Kimberly Guilfoyle ορκίστηκε επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, ως η επόμενη Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Εκφράζουμε τα θερμότερα συγχαρητήριά μας στην Πρέσβη Guilfoyle και προσβλέπουμε στην προώθηση των συμφερόντων των Η.Π.Α. και την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Ελλάδα υπό την ηγεσία της!»