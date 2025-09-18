Τι σημαίνει η έναρξη του διαλόγου με τη Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ - Οι θέσεις της Αθήνας και της Τρίπολης

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο υπουργείο Εξωτερικών, καλύφθηκαν και οι διμερείς σχέσεις, σε συνέχεια των επαφών που είχε ο κ. Γεραπετρίτης στην Τρίπολη. Εξετάστηκε η συνεργασία στο, όπου η Ελλάδα εξέφρασε ετοιμότητα να συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής, καθώς και στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών. Επίσης, οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν την ετοιμότητά τους για έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης και συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη, εντός του φθινοπώρου.