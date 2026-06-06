Πολάκης: Είμαι υπερήφανος για το 2015-2019, όχι για το 2019-2023
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Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ Κεντρική Επιτροπή Αλέξης Τσίπρας

Πολάκης: Είμαι υπερήφανος για το 2015-2019, όχι για το 2019-2023

Σε υψηλούς τόνους, ο κ. Πολάκης άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και απέρριψε τα περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ

Πολάκης: Είμαι υπερήφανος για το 2015-2019, όχι για το 2019-2023
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
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Το δίλημμα δεν είναι αν θα είμαστε με τον Τσίπρα ή όχι, αλλά αν την επόμενη ημέρα θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ, είπε οΠαύλος Πολάκης  , στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή.

Ο βουλευτής τάχθηκε υπέρ της συντεταγμένης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ «που είναι ένα ιστορικό κόμμα, με ιδεολογικά ρεύματα και κινήματα, που έγινε κυβερνώσα αριστερά».

«Είμαι υπερήφανος για όσα έγιναν το 2015 – 2019 δεν είμαι καθόλου υπερήφανος για όσα έγιναν το 2019 – 2023» φέρεται να είπε ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας να συζητηθεί ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τη Λούκα Κατσέλη, τον Νίκο Κοτζιά, το Μέρα25 και τη Νέα Αριστερά.

Επίσης έθεσε μια σειρά ζητημάτων για τα οποία, όπως είπε, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν μιλά, όπως τη ΔΕΗ και το ποσοστό κέρδους στα διυλιστήρια. «Να γίνει δημόσια η ΔΕΗ; Θα τα βάλουμε στο τραπέζι ή ό,τι προαιρείσθε;», φέρεται να είπε.



Κατερίνα Τζουμερκιώτη
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