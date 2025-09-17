Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τη Λιβύη για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών - Τις ελληνικές θέσεις για το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο επανέλαβε ο Γεραπετρίτης στον μεταβατικό υπουργό εξωτερικών της Λιβύης