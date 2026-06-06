Η ταβέρνα «Τα δύο αδέλφια» και το... καινούργιο μαγαζί: Ο Νίκος Μωραΐτης «σφάζει με το βαμβάκι» Πολάκη, Φάμελλο, Νέα Αριστερά και Κασσελάκη
Η ταβέρνα «Τα δύο αδέλφια» και το... καινούργιο μαγαζί: Ο Νίκος Μωραΐτης «σφάζει με το βαμβάκι» Πολάκη, Φάμελλο, Νέα Αριστερά και Κασσελάκη
Δείτε την ανάρτηση του γνωστού στιχουργού για όσα συμβαίνουν στην Αριστερά μετά την εμφάνιση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Με το... βαμβάκι «σφάζει» ο γνωστός στιχουργός Νίκος Μωραΐτης τα τεκταινόμενα στον χώρο της Αριστεράς και τις... τεκτονικές αλλαγές που φέρνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μωραΐτης, ο οποίος στο παρελθόν στήριξε ανοιχτά τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και μετέπειτα τον Στέφανο Κασσελάκη, πριν τελικά απογοητευτεί απ' όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και τον... αποκηρύξει, σχολίασε με πολλή δόση χιούμορ τις εξελίξεις σε Κουμουνδούρου και Νέα Αριστερά, «φωτογραφίζοντας» τους Σωκράτη Φάμελλο, Παύλο Πολάκη, Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, αλλά και τον Στέφανο Κασσελάκη.
Ξεκινώντας με μια παρομοίωση για την... ταβέρνα «Τα δύο αδέλφια» και το... καινούργιο μαγαζί που της πήρε όλη την πελατεία, ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε τα ακόλουθα:
Δίπλα από την ταβέρνα «Τα δύο αδέλφια» άνοιξε καινούργιο μαγαζί και τους πήρε όλη την πελατεία.
Τώρα τα δύο αδέλφια τσακώνονται μεταξύ τους:
Ο ένας αδελφός μιλάει στα άδεια τραπέζια και λέει: «Σας καλώ να πάμε όλοι τώρα στο διπλανό μαγαζί».
Ο άλλος αδελφός μιλάει στα άδεια τραπέζια και λέει: «σας καλώ να μείνουμε όλοι μας εδώ, θα σας κεράσω και ρακή».
Παιδιά, φύγανε! Το καταλαβαίνετε;
Φύ-γα-νε!
ΥΓ1:
Τρία ξαδέλφια που πρόπερσι έφυγαν από «Τα τρία αδέλφια» και άνοιξαν εστιατόριο «Τα πιο τρία αδέλφια», το ‘κλεισαν και παρακαλούν να γίνουν σερβιτόροι στο νέο μαγαζί.
ΥΓ2:
Ένας νοικάρης που ήθελε να κάνει την ταβέρνα «Τα τρία αδέλφια» sushi bar και τον πέταξαν έξω, άνοιξε δικό του σουσάδικο στο οποίο τελικά σερβίρει burger με γεύση τζατζίκι και βάζει κάθε βράδυ τους σερβιτόρους να κάνουν τους πελάτες και να του λένε «μμμμ, όνειρο, είσαι ο νέος Ferran Adrià!».
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μωραΐτης, ο οποίος στο παρελθόν στήριξε ανοιχτά τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και μετέπειτα τον Στέφανο Κασσελάκη, πριν τελικά απογοητευτεί απ' όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και τον... αποκηρύξει, σχολίασε με πολλή δόση χιούμορ τις εξελίξεις σε Κουμουνδούρου και Νέα Αριστερά, «φωτογραφίζοντας» τους Σωκράτη Φάμελλο, Παύλο Πολάκη, Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, αλλά και τον Στέφανο Κασσελάκη.
Δίπλα από την ταβέρνα «Τα δύο αδέλφια» άνοιξε καινούργιο μαγαζί και τους πήρε όλη την πελατεία.— Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) June 6, 2026
Τώρα τα δύο αδέλφια τσακώνονται μεταξύ τους:
Ο ένας αδελφός μιλάει στα άδεια τραπέζια και λέει: «Σας καλώ να πάμε όλοι τώρα στο διπλανό μαγαζί».
Ο άλλος αδελφός μιλάει στα άδεια…
Ξεκινώντας με μια παρομοίωση για την... ταβέρνα «Τα δύο αδέλφια» και το... καινούργιο μαγαζί που της πήρε όλη την πελατεία, ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε τα ακόλουθα:
Δίπλα από την ταβέρνα «Τα δύο αδέλφια» άνοιξε καινούργιο μαγαζί και τους πήρε όλη την πελατεία.
Τώρα τα δύο αδέλφια τσακώνονται μεταξύ τους:
Ο ένας αδελφός μιλάει στα άδεια τραπέζια και λέει: «Σας καλώ να πάμε όλοι τώρα στο διπλανό μαγαζί».
Ο άλλος αδελφός μιλάει στα άδεια τραπέζια και λέει: «σας καλώ να μείνουμε όλοι μας εδώ, θα σας κεράσω και ρακή».
Παιδιά, φύγανε! Το καταλαβαίνετε;
Φύ-γα-νε!
ΥΓ1:
Τρία ξαδέλφια που πρόπερσι έφυγαν από «Τα τρία αδέλφια» και άνοιξαν εστιατόριο «Τα πιο τρία αδέλφια», το ‘κλεισαν και παρακαλούν να γίνουν σερβιτόροι στο νέο μαγαζί.
ΥΓ2:
Ένας νοικάρης που ήθελε να κάνει την ταβέρνα «Τα τρία αδέλφια» sushi bar και τον πέταξαν έξω, άνοιξε δικό του σουσάδικο στο οποίο τελικά σερβίρει burger με γεύση τζατζίκι και βάζει κάθε βράδυ τους σερβιτόρους να κάνουν τους πελάτες και να του λένε «μμμμ, όνειρο, είσαι ο νέος Ferran Adrià!».
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