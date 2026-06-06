Η ταβέρνα «Τα δύο αδέλφια» και το... καινούργιο μαγαζί: Ο Νίκος Μωραΐτης «σφάζει με το βαμβάκι» Πολάκη, Φάμελλο, Νέα Αριστερά και Κασσελάκη

Δίπλα από την ταβέρνα «Τα δύο αδέλφια» άνοιξε καινούργιο μαγαζί και τους πήρε όλη την πελατεία.

Τώρα τα δύο αδέλφια τσακώνονται μεταξύ τους:

Ο ένας αδελφός μιλάει στα άδεια τραπέζια και λέει: «Σας καλώ να πάμε όλοι τώρα στο διπλανό μαγαζί».

Ο άλλος αδελφός μιλάει στα άδεια…