Χατζηδάκης: «Ένα κόμμα Σαμαρά θα προκαλούσε μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο»

Παρέμβαση με πολλαπλά πολιτικά μηνύματα για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τον επικείμενο ανασχηματισμό, τον εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και τις κινήσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι διατηρεί προσωπική και πολιτική εκτίμηση προς τον πρώην πρωθυπουργό, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι η ίδρυση νέου πολιτικού φορέα δεν θα είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη Νέα Δημοκρατία. «Θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι οι όποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα είναι περιορισμένες, επανέλαβε ότι ο εκλογικός ορίζοντας παραμένει η άνοιξη του 2027, ενώ σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις πολιτικές διεργασίες γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι η επιστροφή ενός σχήματος με τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια χαρακτηριστικά «θυμίζει την ημέρα της μαρμότας».

Στη συνέντευξή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ασχολείται με την επιλογή αντιπάλων, αλλά με την άσκηση αποτελεσματικής διακυβέρνησης, επιμένοντας στην ανάγκη για σοβαρότητα, αυτοκριτική και προσήλωση στο κυβερνητικό έργο.