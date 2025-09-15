Σύσκεψη στο Μαξίμου για το μεταναστευτικό: Άμεση αποσυμφόρηση της Κρήτης με τη μεταφορά 600-700 μεταναστών σε δομές στην ηπειρωτική χώρα
Μειωμένες σήμερα οι ροές, λένε οι αρμόδιοι - Μέχρι αύριο η ολοκλήρωση της μεταφοράς των μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα, ώστε αποσυμφορηθεί κατά το ήμισυ το νησί
Επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης από τους περίπου 1.500 παράνομους μετανάστες που έφτασαν στο νησί τις τελευταίες ημέρες εκκινεί άμεσα η κυβέρνηση.
Τα επιχειρησιακά δεδομένα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, και ο αρχηγός του Λιμενικού, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε ότι το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία θα αναλάβουν τη μεταφορά περίπου 600-700 μεταναστών σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα, με στόχο την αποφόρτιση της κατάστασης στην Κρήτη. Η όλη επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε, με περίπου 500 μετανάστες, και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο, μειώνοντας σχεδόν κατά το ήμισυ τον αριθμό των παράνομων μεταναστών στο νησί.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι ροές ήταν χαμηλές σήμερα, ενώ από την πλευρά της Λιβύης διαβεβαιώνουν ότι η έξαρση των τελευταίων ημερών ήταν προσωρινή και ότι πλέον περιορίζουν τις μεταναστευτικές ροές.
Νωρίτερα σήμερα, πάντως, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του Λιμενικού οργανώθηκε η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.
