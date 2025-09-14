Κρήτη: Συνεχίζουν να φτάνουν οι βάρκες μεταναστών – Έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα
Ασφυκτική η κατάσταση σε Γαύδο και Αγυιά – Εντός της ημέρας η σταδιακή αναχώρηση μεταναστών από τη Γαύδο προς τα Χανιά
Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Κρήτη, όπου οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται αμείωτες, την ώρα που οι προσωρινοί χώροι υποδοχής έχουν γεμίσει.
Το μεσημέρι της Κυριακής, έφτασε στην παραλία του Χρυσοστόμου στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού, στα νότια του νησιού άλλη μια βάρκα με 39 μετανάστες, που αποβιβάστηκαν μόνοι τους στην παραλία. Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό.
Παράλληλα, το τελευταίο διήμερο διασώθηκαν συνολικά 313 αλλοδαποί σε διαδοχικά περιστατικά νότια της Γαύδου και της Κρήτης, σε επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος, της FRONTEX και εμπορικών πλοίων που παρείχαν συνδρομή.
Η κατάσταση είναι εκρηκτική καθώς από τις 18 Αυγούστου δεν έχει γίνει καμία μεταγωγή, καθώς σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, τα άτομα που φτάνουν στα νησιά θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα η μετακίνησή τους στην ενδοχώρα να έχει σταματήσει. Ο χώρος στην Αγυιά επί της ουσίας έχει μετατραπεί σε κλειστή δομή, καθώς γεμίζει ασφυκτικά και υπάρχουν πολλές εντάσεις μεταξύ των μεταναστών, που περιορίζονται σε αυτόν.
Εντός της ημέρας αναμένεται η σταδιακή αναχώρηση των μεταναστών από τη Γαύδο προς τα Χανιά. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Μετανάστευσης καταβάλλει προσπάθειες για να φύγουν τμηματικά προς κλειστές δομές οι πρώτοι από τους κρατούμενους. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση της κατάστασης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, αύριο θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα, μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων. Παράλληλα, το creta24.gr, λόγω των καιρικών συνθηκών, η γραμμή Γαύδος – Παλαιοχώρα δεν πραγματοποιείται. Ως εκ τούτου, η σταδιακή μεταφορά των μεταναστών προς τη Χώρα Σφακίων αναμένεται να ξεκινήσει μόλις εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αριθμός λεωφορείων.
Σταδιακή αναχώρηση από τη Γαύδο προς τα Χανιά
