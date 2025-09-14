Πάνω από 800 μετανάστες σε μία ημέρα έφτασαν σε Κρήτη και Γαύδο – Σε οριακό σημείο οι δομές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σε οριακό σημείο η Γαύδος

- Στη συνέχεια,περισυνελέγησαν νότια της Γαύδου από σκάφος της Frontex και οδηγήθηκαν στη Χώρα Σφακίων.- Στην πιο πρόσφατη περίπτωση , εντοπίστηκανπου επέβαιναν σε δύο φουσκωτές λέμβους. Από αυτούς, 49 άτομα μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX στη Γαύδο, ενώ οι υπόλοιποι 117 οδηγήθηκαν με ασφάλεια στη Χώρα Σφακίων.Δηλαδή μόνο για την Κυριακή οι μετανάστες ήταν από 570 ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου,Το μεσημέρι του Σαββάτουεντοπίστηκαν (δύο στην Τρυπητή και μία στην Καρεβέ), νότια της Γαύδου. Οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν στη στεριά με την παρέμβαση του Λιμενικού και ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.Το πρώτο περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταναποβιβάστηκαν στο νησί. Πρόκειται αποκλειστικά για άνδρες, εκ των οποίων 68 κατάγονται από την Αίγυπτο και 5 από το Σουδάν. Ακολούθησε δεύτερη βάρκα με, η οποία έφτασε στη Γαύδο συνοδευόμενη από σκάφος της Frontex. Μεταξύ αυτών καταγράφηκαν 16 Αιγύπτιοι, 39 Σουδανοί και μία γυναίκα από το Σουδάν. Λίγο αργότερα,εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου και περισυνελέγησαν από εμπορικό πλοίο.Το βράδυ της Παρασκευής εντοπίστηκανπου βρίσκονταν σε σκάφος περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου κάλεσαν τον αριθμό 112 ζητώντας βοήθεια.Λίγες ώρες νωρίτερα,εντοπίστηκαν σε ξύλινο σκάφος με μηχανική βλάβη, 33 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Ιεράπετρας.«Έχει γεμίσει από κόσμο η Καρεβέ», τόνισε η δήμαρχος Γαύδουστο neakriti.gr και την ΚΡΗΤΗ TV, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση θυμίζει απόβαση.Όπως επισημαίνει,, με τους καταστηματάρχες στον Κόρφο, όπου συγκεντρώνονται οι μετανάστες, να έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους λόγω της ασφυκτικής κατάστασης. Παράλληλα, το νησί αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων ανθρώπων, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς προμήθειες.Το Λιμενικό και ο Δήμος Χανίωνκάνοντας λόγο για αυξημένους κινδύνους υγιεινής, παθολογικά προβλήματα αλλά και εντάσεις που προκαλούν πίεση σε όλες τις πλευρές.Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Χανίων,, κάνει λόγο για απόγνωση, έλλειψη γιατρών και σοβαρά υγειονομικά προβλήματα στην Αγυιά.«Από πλευράς χωρητικότητας, ο χώρος μπορεί με δυσκολία να αντέξει αυτούς τους αριθμούς. Όμως είμαστε ήδη στα όριά μας. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε άλλο. Η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, τόσο σε θέματα υγιεινής και παθολογικά, όσο και εντάσεις. Υπάρχει πλέον κόπωση και απογοήτευση όχι μόνο στους ίδιους τους μετανάστες, αλλά και στον Δήμο, στους λιμενικούς και σε όλους όσοι εμπλέκονται. Κυρίως όμως στον Δήμο, που δεν μπορεί να αντέξει άλλη επιβάρυνση», είπε στο ΚΡΗΤΗ TV.«Είμαστε σε απόγνωση», πρόσθεσε η αντιδήμαρχος. «Υπάρχει», επανέλαβε και είπε ότι «Γιατροί και εθελοντές που μέχρι πρότινος συνέδραμαν έχουν αποχωρήσει, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν υπό αυτές τις συνθήκες».Παράλληλα επισημαίνει: «Υπάρχουν εντάσεις με τους 342 μετανάστες που παραμένουν έγκλειστοι για περισσότερο από έναν μήνα. Δεν βλέπουν τον ήλιο, βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. Πώς να μπουν να εξετάσουν οι γιατροί όταν οι άνθρωποι εξεγείρονται. Στο υγειονομικό σκέλος, ανάμεσά τους υπάρχουν μικρά παιδιά, μια έγκυος γυναίκα, άνθρωποι με δερματικά προβλήματα αλλά και ψυχιατρικά περιστατικά, με αποτέλεσμα οι λιμενικοί να αναγκάζονται να εκτελούν και χρέη νοσοκόμου».Τέλος, υπογραμμίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα ο Δήμος έχει δαπανήσει 830.000 ευρώ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Δήμος Χανίων είναι Δήμος αλληλεγγύης των μικρότερων δήμων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί ως Δήμος υποδοχής».