Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα

Στη σύλληψη δύο Τούρκων, 62 και 72 ετών, για λαθρεμπόριο 12.500 κινητών τηλεφώνων προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων, ο 62χρονος, είχε μπει από καιρό στο ραντάρ της ΕΥΠ καθώς υπήρχαν αναφορές ότι εμπλέκεται σε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 62χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει σε ένα σκάφος χιλιάδες συσκευές κινητής τηλεφωνίας (απλά κινητά όχι smartphones) με σκοπό να τις περάσει απέναντι στην Τουρκία, με τις Αρχές να εκτιμούν πως οι εν λόγω συσκευές θα κατέληγαν σε μέλη του οργανωμένου εγκλήματος της γειτονικής χώρας.Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο ιστιοφόρο σημαίας Τουρκίας, με επιβαίνοντες τους δύο άνδρες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ένα όχημα τύπου van, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος και μέσα στο οποίο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.500 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών.Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο παραστατικά–φορτωτικές, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αρίθμηση, δεν αναγραφόταν το μεταφορικό μέσο, ούτε τα ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη.Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά αγοράς - αποδείξεις και για τα οποία οι συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία. Οι συσκευές δεν έφεραν κουτί συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ η εκτιμώμενη αξία πώλησης του συνόλου των κινητών ανέρχεται σε 695.000 ευρώ.