Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένας Τούρκος υπήκοος, 72 ετών - Τα λαθραία κινητά εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο και σε ένα κλειστό φορτηγάκι
Στη σύλληψη δύο Τούρκων, 62 και 72 ετών, για λαθρεμπόριο 12.500 κινητών τηλεφώνων προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων, ο 62χρονος, είχε μπει από καιρό στο ραντάρ της ΕΥΠ καθώς υπήρχαν αναφορές ότι εμπλέκεται σε διακίνηση μεταναστών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 62χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει σε ένα σκάφος χιλιάδες συσκευές κινητής τηλεφωνίας (απλά κινητά όχι smartphones) με σκοπό να τις περάσει απέναντι στην Τουρκία, με τις Αρχές να εκτιμούν πως οι εν λόγω συσκευές θα κατέληγαν σε μέλη του οργανωμένου εγκλήματος της γειτονικής χώρας.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο ιστιοφόρο σημαίας Τουρκίας, με επιβαίνοντες τους δύο άνδρες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ένα όχημα τύπου van, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος και μέσα στο οποίο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.500 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών.
Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο παραστατικά–φορτωτικές, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αρίθμηση, δεν αναγραφόταν το μεταφορικό μέσο, ούτε τα ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη.
Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά αγοράς - αποδείξεις και για τα οποία οι συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία. Οι συσκευές δεν έφεραν κουτί συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ η εκτιμώμενη αξία πώλησης του συνόλου των κινητών ανέρχεται σε 695.000 ευρώ.
Δείτε φωτογραφίες:
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων, ο 62χρονος, είχε μπει από καιρό στο ραντάρ της ΕΥΠ καθώς υπήρχαν αναφορές ότι εμπλέκεται σε διακίνηση μεταναστών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 62χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει σε ένα σκάφος χιλιάδες συσκευές κινητής τηλεφωνίας (απλά κινητά όχι smartphones) με σκοπό να τις περάσει απέναντι στην Τουρκία, με τις Αρχές να εκτιμούν πως οι εν λόγω συσκευές θα κατέληγαν σε μέλη του οργανωμένου εγκλήματος της γειτονικής χώρας.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο ιστιοφόρο σημαίας Τουρκίας, με επιβαίνοντες τους δύο άνδρες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ένα όχημα τύπου van, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος και μέσα στο οποίο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.500 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών.
Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο παραστατικά–φορτωτικές, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αρίθμηση, δεν αναγραφόταν το μεταφορικό μέσο, ούτε τα ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη.
Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά αγοράς - αποδείξεις και για τα οποία οι συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία. Οι συσκευές δεν έφεραν κουτί συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ η εκτιμώμενη αξία πώλησης του συνόλου των κινητών ανέρχεται σε 695.000 ευρώ.
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα