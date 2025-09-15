Πάνω από 1.000 μετανάστες στη δομή της Αγυιάς Κρήτης ενώ συνεχίζουν να φτάνουν βάρκες
Πάνω από 1.000 μετανάστες στη δομή της Αγυιάς Κρήτης ενώ συνεχίζουν να φτάνουν βάρκες
Το Σαββατοκύριακο κατέφτασαν βάρκες με δεκάδες μετανάστες στα νότια της Γαύδου - Αποβίβαση μεταναστών και στους Καλούς Λιμένες, έβγαλαν σέλφι με το που έφτασαν
«Ασφυξία» προκαλούν στην Κρήτη οι μεταναστευτικές ροές του τελευταίου διημέρου καθώς στο νησί έχουν φτάσει εκατοντάδες μετανάστες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μέσα στο Σαββατοκύριακο στα νότια της Γαύδου έφταναν – με διαφορά λίγων ωρών – σκάφη στα οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες με τη Frontex και τις λιμενικές αρχές να σπεύδουν προς τη διάσωσή τους.
Ήδη στον χώρο μένουν εδώ και 28 ημέρες 348 μετανάστες οι οποίοι εξαιτίας των διαδικασιών που έχουν «παγώσει» δεν έχει γίνει η προώθησή τους προς τις δομές της χώρας.
Οι εκατοντάδες μετανάστες μένουν σε άθλιες συνθήκες καθώς υπάρχουν μόλις δύο ντουζ και μία τουαλέτα, ο κλιματισμός δεν επαρκεί για τόσα άτομα ενώ υπάρχει ο κίνδυνος για μία υγειονομική «βόμβα».
Σε αυτόν τον αριθμό έρχονται να προστεθούν και οι νέοι μετανάστες που έφταναν «κατά ρυπάς» το Σαββατοκύριακο με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που θα φιλοξενούνται στο σημείο να ξεπερνούν τους 1.100!
Οι περίπου 39 μετανάστες, έφτασαν με φουσκωτό σκάφος στην παραλία του Χρυσοστόμου και αποβιβάστηκαν μόνοι τους στη στεριά.
Μάλιστα μόλις πάτησαν στεριά απαθανάτισαν τη στιγμή, τραβώντας selfie.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μέσα στο Σαββατοκύριακο στα νότια της Γαύδου έφταναν – με διαφορά λίγων ωρών – σκάφη στα οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες με τη Frontex και τις λιμενικές αρχές να σπεύδουν προς τη διάσωσή τους.
Σε οριακό σημείο η ΑγυιάΤο αποτέλεσμα είναι οι εκατοντάδες μετανάστες να μεταφερθούν στην Αγυιά για προσωρινή φιλοξενία, γεγονός που προκάλεσε πολλά προβλήματα.
Ήδη στον χώρο μένουν εδώ και 28 ημέρες 348 μετανάστες οι οποίοι εξαιτίας των διαδικασιών που έχουν «παγώσει» δεν έχει γίνει η προώθησή τους προς τις δομές της χώρας.
Οι εκατοντάδες μετανάστες μένουν σε άθλιες συνθήκες καθώς υπάρχουν μόλις δύο ντουζ και μία τουαλέτα, ο κλιματισμός δεν επαρκεί για τόσα άτομα ενώ υπάρχει ο κίνδυνος για μία υγειονομική «βόμβα».
Σε αυτόν τον αριθμό έρχονται να προστεθούν και οι νέοι μετανάστες που έφταναν «κατά ρυπάς» το Σαββατοκύριακο με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που θα φιλοξενούνται στο σημείο να ξεπερνούν τους 1.100!
Το βίντεο και οι selfie της άφιξης στους Καλούς ΛιμένεςΟι μεταναστευτικές ροές δεν είχαν κυριολεκτικά σταματημό, κυρίως στη Γαύδο, όμως δεκάδες μετανάστες έφτασαν το μεσημέρι και στους Καλούς Λιμένες, όπως έγραψε το Creta24.
Οι περίπου 39 μετανάστες, έφτασαν με φουσκωτό σκάφος στην παραλία του Χρυσοστόμου και αποβιβάστηκαν μόνοι τους στη στεριά.
Μάλιστα μόλις πάτησαν στεριά απαθανάτισαν τη στιγμή, τραβώντας selfie.
Σε απόγνωση οι φορείςΣύμφωνα με το cretapost, σε απόγνωση βρίσκονται οι φορείς που έχουν αναλάβει τη φιλοξενία των μεταναστών. «Οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες και απίστευτες. Έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Βρισκόμαστε στο έλεος των συνθηκών», επισημαίνει η αρμόδια αντιδήμαρχος, Ελένη Ζερβουδάκη και τονίζει πως «υπάρχουν μετανάστες που βρίσκονται στην Αγυιά από τις 18 Αυγούστου και δεν βλέπουμε το κράτος να τους μεταφέρει στις υπόλοιπες δομές. Τώρα με τη νέα εισροή των μεταναστών υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί η Αγυιά σε μία υγειονομική βόμβα».
Σενάρια για μεταφορά των μεταναστώνΤις τελευταίες ώρες κυριαρχεί το σενάριο πως σήμερα αναμένεται να αποσυμφορηθεί έστω και λίγο η κατάσταση στην Αγυιά καθώς συζητιέται να αναχωρήσουν από το σημείο αρκετοί μετανάστες.
Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη με τους τοπικούς φορείς να ζητούν εδώ και τώρα λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Αταμάν μετά την ήττα της Τουρκίας: «Είμαι πολύ απογοητευμένος, δε βλέπω τίποτα θετικό παρόλο που βγήκαμε δεύτεροι»
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Αταμάν μετά την ήττα της Τουρκίας: «Είμαι πολύ απογοητευμένος, δε βλέπω τίποτα θετικό παρόλο που βγήκαμε δεύτεροι»
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα