«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας

Κατά δεύτερο λόγο να δημιουργήσουμε σταθμούς απολύμανσης σε βασικούς οδικούς άξονες, ειδικά των Περιφερειών που πλήττονται αυτή την περίοδο από την ευλογιά.Και κατά τρίτο λόγο, να δημιουργήσουμε μέσω της διαδικασίας της απολύμανσης, τη δυνατότητα να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό με το οποίο θα μπορούν να παραδίδουν οι κτηνοτρόφοι γάλα διασφαλίζοντας τα μέτρα βιοασφάλειας.Συζητήθηκαν και πολλά άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη να υπάρξει καραντίνα για τα ζώα τα οποία εισάγονται, προκειμένου να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η πιθανότητα να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό της ευλογίας. Όπως επίσης και το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι με απολυμαντικά μέσα δια των Περιφερειών, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, το πλαίσιο αλλά και το επίπεδο της βιοσφάλειας, για την αντιμετώπιση της ευλογίας.Νομίζω, ότι είμαστε σε ένα θετικό δρόμο και με τη συνεργασία όλων των Περιφερειαρχών, τους οποίους τους ευχαριστώ προσωπικά, και με την συνεισφορά όλων μας -εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- να κάνουμε ένα πραγματικά μεγάλο βήμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μια ζωονόσο που έχει πραγματικά μεγάλες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες».υπογράμμισε: «Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η σημερινή συνάντηση. Ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις, απ’ όλους τους περιφερειάρχες. Είναι οι αποφάσεις που σας είπε ο Υπουργός και νομίζω τελικά ότι είναι αυτό το μοντέλο που είχε κάποτε χρησιμοποιηθεί στην πανώλη και πέτυχε. Αυτό είναι να ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο. Γίνεται πόλεμος και στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί. Πιστεύουμε στο επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ευλογία. Αυτό είναι ομόφωνη απόφαση όλων των Περιφερειαρχών».επισήμανε: «Εμείς είμαστε από μια περιοχή που δεν έχει ευλογιά σήμερα, αλλά πρέπει να φυλάξουμε και την περιοχή μας και όσους κτηνοτρόφους θα μετακινηθούν από τα ορεινά προς τα πεδινά. Η συζήτηση που έγινε ήτανε πάρα πολύ καλή και το ότι συμφωνήσαμε όλοι σε αυτή την έκτακτη περίοδο που διανύουμε είναι πολύ θετικό».Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας Γεώργιος Κεφαλάς είπε: Η σημερινή συνάντηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Καταλήξαμε σε ομόφωνα συμπεράσματα. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι έχουμε πόλεμο άρα όλοι μαζί χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τον έκτακτο κίνδυνο της ευλογιάς.Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, οι Γενικοί Γραμματείς Σπύρος Πρωτοψάλτης και Αντώνης Φιλιππής, οι Περιφερειάρχες Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ,Ανατολικής Μακεδονίαςκαι Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Κεφάλας, Στερεάς Ελλάδας Κώστας Αποστολόπουλος, Ηπείρου Πρόδρομος Γαϊτανίδης, Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, Νοτίου Αιγαίου Φιλήμων Ζαννετίδης, η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Αικατερίνη Μαρίνου και Υπηρεσιακοί Παράγοντες. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Αντιπεριφερειάρχες: Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης, Βορείου Αιγαίου Αναστασία Αντωνέλη και Ιονίων Νήσων Κωνσταντίνος Τσιριγώτης.