Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους

Μεγάλα και μικρομεσαία

1894 Αταλάντη 6,7R Το ρήγμα της Αταλάντης μήκους 34 χλμ. έδωσε το 1894 δύο σεισμούς 6,7 και 6,4 Ρίχτερ, προκαλώντας 255 θανάτους και χιλιάδες γκρεμισμένα σπίτια και υποδομές σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ δημιούργησε τσουνάμι ύψους 3 μέτρων που έφτασε 1 χλμ. μέσα στην ξηρά αλλά και το «μεγάλο χάσμα της Λωκρίδας», μήκους άνω των 35 χλμ.

Τα πιο επικίνδυνα

Γιατί η Εύβοια;

Οπως έχει εξηγήσει στο «ΘΕΜΑ» ο ομότιμος καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι μικρές τεκτονικές δομές, όπως αποκαλούν οι επιστήμονες τα μικρορήγματα, μπορούν να έχουν δυναμική μέχριΡίχτερ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι απαραίτητα και επικίνδυνα, αφού πολλά είναι υποθαλάσσια, σε μεγάλο εστιακό βάθος κ.ά.Μια προσπάθεια χαρτογράφησης τουπου μας επιφύλαξε ο Εγκέλαδος τέτοιες ημέρες πριν από 26 χρόνια στην Αθήνα. Οι κορυφαίοι επιστημονικοί φορείς επιχείρησαν και κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τα ρήγματα της Αττικής, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια δεν ξέφυγαν. Εγιναν δεκάδες μελέτες, κάποιες εκ των οποίων εξειδικευμένες, όπως για την Ανατολική και Δυτική Αττική, αλλά η πιο πλήρης και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή τους θεωρείται ότι έχει γίνει σε μια κοινή μελέτη τουκαι τουΑπό τη συστάδα ρηγμάτων που έχει καταγραφεί στην Αττική, ωστόσο, διέφυγαν τα ρήγματα που δεν εμφανίζονται. Και αυτό γιατί εντοπίζονται με γεωφυσικές διασκοπήσεις που εκτελούν οι επιστήμονες και αφορούν συνήθως τα μεγάλα ρήγματα, ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν στον αστικό ιστό.Πόσα, λοιπόν, είναι τα ενεργά ρήγματα μικρού ή μέσου μεγέθους που έχουν καταγράψει οι επιστήμονες στον αστικό ιστό της Αθήνας και ποια είναι η δυναμική τους; «», απαντά ο κ. Λέκκας, διευκρινίζοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα ρήγματα αυτά δεν έχουν δυναμική να δώσουν μεγάλα μεγέθη και καταστροφές, λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους τους. Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο σε μια επιστήμη που μελετά κάτι που διαρκώς κινείται και αλλάζει, όπως το υπέδαφος, και έτσι εμφανίζονται και οι εξαιρέσεις στον κανόνα, όπως απέδειξε με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο ο σεισμός της Πάρνηθας, καθώςμε τμήματα των πολεοδομικών συγκροτημάτων.Μεγάλα ρήγματα που δεν είχαν χαρτογραφηθεί μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες έχουν εντοπιστεί στονστοστηστονστονστηκαι τηνκάλα, αλλά και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας. Αυτά έχουν μεγαλύτερη δυναμική μεγεθών και μεγαλύτερο μέγεθος και γι’ αυτόν τον λόγο μελετώνται διαρκώς και επισταμένα από τους επιστήμονες.Πολύ περισσότερα (κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό) είναι τα μικρά και μεσαία ρήγματα στην πρωτεύουσα. Τα πιο σημαντικά έχουν εντοπιστεί στα βόρεια και βορειοδυτικά-δυτικά προάστια και διέρχονται τις περιοχές Μαρούσι - Μελίσσια - Βριλήσσια - Γέρακα, Χαλάνδρι - Αγία Παρασκευή, Εκάλη - Νέα Ερυθραία - Δροσιά - Διόνυσο. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει μικρορήγματα σε Αλιμο - Ελληνικό - Αργυρούπολη - Γλυφάδα, Σαλαμίνα - Πέραμα - Κερατσίνι - Μοσχάτο, Σταμάτα - Νέα Μάκρη, Ζεφύρι - Καματερό, Ασπρόπυργο, Κορωπί, Φυλή - Ανω Λιόσια, καθώς και σε άλλες περιοχές.Ενδιάμεσουπροκαλούν τα ρήγματα του Σαρωνικού Κόλπου, όπως ο σεισμός των 6,5 Ρίχτερ (με μικρές ζημιές) που καταγράφηκε τον Αύγουστο του 1962 με επίκεντρο τον Ακροκόρινθο.Το μεγαλύτερο μυστήριο, πάντως, γεννάται για τα άγνωστης δυναμικότητας ρήγματα. Πρόκειται για τεκτονικούς σχηματισμούς που οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει και μελετήσει, χωρίς όμως να έχουν επαρκή στοιχεία και χωρίς να έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη δυναμικότητα και τη γενικότερη συμπεριφορά τους. Εάν δηλαδή ενεργοποιούνται από γειτονικές δονήσεις και τι σεισμό δίνουν, όχι μόνο σε επίπεδο μεγεθών, αλλά και σε επίπεδο σεισμικής επιτάχυνσης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και αυτή που καθορίζει το αν μια δόνηση θα δώσει πολλές καταστροφές ή όχι. Τέτοια είναι τα ρήγματα Πεντέλης, Ραφήνας και Σπάτων, τα οποία έχουν εντοπιστεί από επιστήμονες που διεξήγαγαν μελέτες παλιότερα.Από τα εντοπισμένα και μελετημένα ρήγματα της Αττικής κάποια ξεχωρίζουν λόγω της δυναμικής τους, η οποία φαίνεται να είναι αρκετά μεγαλύτερη από των υπολοίπων. Πρόκειται για συστήματα ρηγμάτων καιστην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, όπως προκύπτει από τα επιστημονικά δεδομένα των τελευταίων 120 ετών, όπως αναφέρει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.Τα ρήγματα Αλκυονίδων - Σχίνου - Καπαρελίου είναι καταγεγραμμένα ως από τα πιο επικίνδυνα της χώρας. Η ύπαρξή τους είναι συνυφασμένη με τους φονικότερους σεισμούς που έχουν δώσει αυτά τα ρήγματα, τις δονήσεις στις 24 και 25 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου του 1981, προκαλώντας πολλά θύματα και ζημιές στηναλλά και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές στην υπόλοιπη Αττική.Δυστυχώς, όμως, η πρωτεύουσα, πέρα από τα παραπάνω ρήγματα, επλήγη και από το ρήγμα της Φυλής στην Πάρνηθα, το οποίο έδωσε τον πολύνεκρο σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου του 1999, προκαλώντας πολλές καταρρεύσεις κτιρίων στα δυτικά προάστια της Αθήνας, αλλά και ζημιές στην υπόλοιπη Αττική. Το νεοτεκτονικό ρήγμα της Νότιας Πάρνηθας - Φυλής ήταν άγνωστο στους σεισμολόγους έως τότε, καθώς δεν είχε ενεργοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν υπήρχαν στοιχεία για την ύπαρξή του ή οποιοδήποτε ιστορικό.Μεγάλο σεισμό, αν και πολύ παλιότερα, στις 20 Ιουλίου του 1938, έχει δώσει και το ρήγμα του Ωρωπού. Τότε ο σεισμός είχε προκαλέσει πολλά θύματα αλλά και μεγάλες ζημιές, αλλά έκτοτε το ρήγμα δεν έδωσε κάτι σημαντικό. Ρήγματα μεγάλης δυναμικής, ικανά να την απειλήσουν, έχει η Αττική και στην ευρύτερη γειτονιά της. Τα πιο γνωστά αν και μακρινά, είναι του Κορινθιακού Κόλπου, από τον Ανατολικό Κορινθιακό προς τη Θήβα, την Αυλώνα έως και τον Ωρωπό. Πρόκειται για μια ζώνη ρηγμάτων τα οποία στο παρελθόν, από το 1858 έως το 1914, έχουν δώσει πολύνεκρους σεισμούς μεγέθους 6-6,5 Ρίχτερ. Ακόμη, το ρήγμα της Αταλάντης, που μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων από την Αθήνα, το 1894 έδωσε δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,7 και 6,4 Ρίχτερ, με διαφορά μιας εβδομάδας, προκαλώντας 255 νεκρούς και ζημιές με χιλιάδες γκρεμισμένα σπίτια και υποδομές σε Αθήνα και Πειραιά (σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις, έγινε προσεισμός μεγέθους από 6,4 έως 7 Ρίχτερ και κύριος σεισμός 7,2 Ρίχτερ).Ο σεισμός από το ρήγμα της Αταλάντης προκάλεσε τσουνάμι ύψους 3 μέτρων, το οποίο έφτασε μέσα στην ξηρά περίπου 1 χιλιόμετρο, αλλά και το λεγόμενο «μεγάλο χάσμα της Λοκρίδας», μια μεγάλη τεκτονική διάρρηξη μήκους 35 και πλέον χιλιομέτρων. Το συνολικό μήκος του δεν ξεπερνά τα 34 χιλιόμετρα, αλλά αν το ρήγμα ενεργοποιηθεί στο συνολικό του μήκος μπορεί να δώσει σεισμούς μεγέθους έως και 7,2 Ρίχτερ. Παρ’ όλα αυτά, τα επιμέρους τμήματά του ενεργοποιούνται ανεξάρτητα και παράγουν σεισμούς μεταξύ 5,5-6,6 Ρίχτερ, ενώ μόνο το τμήμα της Αταλάντης μπορεί να συνδέεται με σεισμούς της τάξης των 6 Ρίχτερ. Το σπάσιμο του ρήγματος της Αταλάντης το 1894 είχε ως αποτέλεσμα την έκλυση μικρότερων σεισμών, όπως τα 5,8 Ρίχτερ στη Χαλκίδα το 1902, τα 5,8 Ρίχτερ στον Βόρειο Ευβοϊκό το 1916, τα 5 Ρίχτερ στα Ψαχνά Ευβοίας το 1925 και τα 5,1 Ρίχτερ στις Θερμοπύλες το 1928 κ.ά.Στην Εύβοια η ανησυχία είναι μάλλον δικαιολογημένη, καθώς αυτή βρίσκεται σε μια γεωδυναμικά ενεργή ζώνη ανάμεσα στο ρήγμα της Αταλάντης και το σύστημα ρηγμάτων του Βορείου Αιγαίου, καθώς εκεί καταλήγει το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας (North Anatolian Fault, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί σύστημα ρηγμάτων που σχηματίζονται από τα βάθη της Ανατολίας διαπερνώντας όλη την Τουρκία μέχρι την Κωνσταντινούπολη και από τη θάλασσα του Μαρμαρά διατρέχει όλο το Βόρειο Αιγαίο έως την Εύβοια), που έχει κομμάτια με δυναμική που φτάνει ή και ξεπερνά τα 9 Ρίχτερ. Οι επιστήμονες την έχουν χαρτογραφήσει και μελετήσει επισταμένα, με τελευταία αφορμή τη σμηνοσειρά του περασμένου Μαΐου, όταν καταγράφηκαν περισσότεροι από 40 σεισμοί, με κύριο των 4,5 Ρίχτερ στο Προκόπι Μαντουδίου της Βόρειας Εύβοιας. Νωρίτερα, το 2022, αλλά και το 2023 είχε καταγραφεί και πάλι σεισμική ακολουθία και μάλιστα έντονη στην ευρύτερη περιοχή των Ζάρακων και την Κύμη, με δονήσεις που κυμαίνονταν από 4,5 έως 5,1 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ.Φωτογραφίες: Getty images / Ideal image, ΑΡΧΕΙΟ