Ζαχαράκη: Εξοπλίζουμε με 10.000 απινιδωτές τα σχολεία μας για την ασφάλεια των παιδιών μας

Δεξιότητα ζωής ο οικονομικός εγγραμματισμός, δεν θα περικοπεί ώρα από τα Αρχαία Ελληνικά, είπε η υπουργός Παιδείας - Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία του διορισμού 10.000 εκπαιδευτικών