Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

Πάνω από 100 επιβάτες που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν χθες λόγω απαγορευτικού, ενημερώθηκαν σήμερα πως δεν μπορούν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους - Ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου εμποδίζοντας τον απόπλου, άναψαν τα αίματα όταν εμφανίστηκε το Λιμενικό