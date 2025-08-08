10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
ΕΛΛΑΔΑ
Εκπαιδευτικοί Διορισμοί Διορισμοί εκπαιδευτικών

10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026

Η τελική κατανομή 10.000 μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών αφορά σε εγγεγραμμένους στους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ - Δείτε τους πίνακες

10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η τελική κατανομή 10.000
μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, για το σχολικό έτος 2025-2026, που αφορά σε
εγγεγραμμένους στους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά:

• Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 3.937
• Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.620 
• Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 170
• Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.993
• Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.280
Κλείσιμο
• ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.000

Γενικό Σύνολο 10.000

Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα.

10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026


Ειδήσεις σήμερα:

Οι δραματικές ώρες στο Σισμανόγλειο και τον Ευαγγελισμό για τη Λένα Σαμαρά

Το θανατηφόρο κοκτέιλ που οδήγησε σε θάνατο τον δολοφόνο της Φαίης, Βαγγέλη Στεφανάκη - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Ψάχνουν «τρύπα» στα μποφόρ για να γίνουν κάποια δρομολόγια


Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης