10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η τελική κατανομήανά κλάδο και ειδικότητα, για το σχολικό έτος 2025-2026, που αφορά σεεγγεγραμμένους στους αξιολογικούς πίνακες τουΑναλυτικά:• Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 3.937• Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.620• Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 170• Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.993• Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.280• ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.000Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα.