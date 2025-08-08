10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026
Η τελική κατανομή 10.000 μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών αφορά σε εγγεγραμμένους στους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ - Δείτε τους πίνακες
Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η τελική κατανομή 10.000
μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, για το σχολικό έτος 2025-2026, που αφορά σε
εγγεγραμμένους στους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.
Αναλυτικά:
• Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 3.937
• Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.620
• Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 170
• Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.993
• Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.280
• ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.000
Γενικό Σύνολο 10.000
Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα.
Οι δραματικές ώρες στο Σισμανόγλειο και τον Ευαγγελισμό για τη Λένα Σαμαρά
Το θανατηφόρο κοκτέιλ που οδήγησε σε θάνατο τον δολοφόνο της Φαίης, Βαγγέλη Στεφανάκη - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Ψάχνουν «τρύπα» στα μποφόρ για να γίνουν κάποια δρομολόγια
