Εκσυγχρονίζεται ο πρωτογενής τομέας, νέο πιλοτικό σύστημα σήμανσης και ιχνηλάτησης αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικούς ενδοστομαχικούς βώλους

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του διοικητή της ΑΑΔΕ, η τοποθέτηση των ηλεκτρονικών βώλων καθίσταται προϋπόθεση επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενισχύσεων σε αιγοπρόβατα άνω των έξι μηνών





Το νέο σύστημα εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής, την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου πλαισίου παρακολούθησης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Παράλληλα, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και πιο διαφανή διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των παραγωγών και της κοινωνίας στους θεσμούς.





Πιλοτική εφαρμογή το 2026 – Καθολική εφαρμογή από το 2027



Η νέα διαδικασία εφαρμόζεται πιλοτικά κατά το έτος 2026 και αφορά κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα. Η πιλοτική φάση έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο σύστημα, να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή του μέτρου από το 2027.



Ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα ιχνηλασιμότητας Οι ηλεκτρονικοί βώλοι φέρουν μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης, οι οποίοι αντιστοιχούν στους κωδικούς των ενωτίων που ήδη φέρουν τα ζώα. Τα στοιχεία καταχωρούνται στη νέα ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας, η οποία διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.



Η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση των στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από πιστοποιημένους κτηνιάτρους, διασφαλίζοντας την επιστημονική εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας.



Η Βάση Ιχνηλασιμότητας καταγράφει τα στοιχεία ταυτοποίησης κάθε ζώου, καθώς και κάθε μεταβολή που αφορά την κατάσταση ή τη μετακίνησή του. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δυνατότητα ακριβούς παρακολούθησης του ζωικού κεφαλαίου και διευκολύνεται η διενέργεια αποτελεσματικών διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.



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Απλή και πλήρως ψηφιακή διαδικασία Η διαδικασία προμήθειας, τοποθέτησης και καταχώρισης των βώλων πραγματοποιείται μέσα από ένα απλοποιημένο και πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.



Οι κτηνοτρόφοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την προμήθεια των βώλων, λαμβάνουν τους αντίστοιχους μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης και συνεργάζονται με πιστοποιημένους κτηνιάτρους για την τοποθέτησή τους. Τα δεδομένα καταχωρούνται ηλεκτρονικά μέσω ειδικών συσκευών ανάγνωσης που συνδέονται απευθείας με τη Βάση Ιχνηλασιμότητας, διασφαλίζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και αξιοπιστία στην καταγραφή των στοιχείων.



Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε:



Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων πραγματοποιεί η κυβέρνηση με την έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής του νέου συστήματος σήμανσης και ιχνηλάτησης αιγοπροβάτων μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων.Το νέο σύστημα εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής, την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου πλαισίου παρακολούθησης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Παράλληλα, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και πιο διαφανή διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των παραγωγών και της κοινωνίας στους θεσμούς.Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (ΦΕΚ Β’ 3300/11.06.2026) , η τοποθέτηση ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων καθίσταται προϋπόθεση επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενωσιακών και εθνικών ενισχύσεων σε αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών.Πιλοτική εφαρμογή το 2026 – Καθολική εφαρμογή από το 2027Η νέα διαδικασία εφαρμόζεται πιλοτικά κατά το έτος 2026 και αφορά κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα. Η πιλοτική φάση έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο σύστημα, να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή του μέτρου από το 2027.Οι ηλεκτρονικοί βώλοι φέρουν μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης, οι οποίοι αντιστοιχούν στους κωδικούς των ενωτίων που ήδη φέρουν τα ζώα. Τα στοιχεία καταχωρούνται στη νέα ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας, η οποία διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση των στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από πιστοποιημένους κτηνιάτρους, διασφαλίζοντας την επιστημονική εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας.Η Βάση Ιχνηλασιμότητας καταγράφει τα στοιχεία ταυτοποίησης κάθε ζώου, καθώς και κάθε μεταβολή που αφορά την κατάσταση ή τη μετακίνησή του. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δυνατότητα ακριβούς παρακολούθησης του ζωικού κεφαλαίου και διευκολύνεται η διενέργεια αποτελεσματικών διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.Παράλληλα, το νέο σύστημα αξιοποιεί προηγμένους μηχανισμούς ψηφιακών διασταυρώσεων, οι οποίοι ενισχύουν την ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.Η διαδικασία προμήθειας, τοποθέτησης και καταχώρισης των βώλων πραγματοποιείται μέσα από ένα απλοποιημένο και πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.Οι κτηνοτρόφοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την προμήθεια των βώλων, λαμβάνουν τους αντίστοιχους μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης και συνεργάζονται με πιστοποιημένους κτηνιάτρους για την τοποθέτησή τους. Τα δεδομένα καταχωρούνται ηλεκτρονικά μέσω ειδικών συσκευών ανάγνωσης που συνδέονται απευθείας με τη Βάση Ιχνηλασιμότητας, διασφαλίζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και αξιοπιστία στην καταγραφή των στοιχείων.Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε:

«Η ελληνική κτηνοτροφία γυρίζει σελίδα. Τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι της ΕΕ και εισέρχεται σε μια νέα εποχή στον πρωτογενή τομέα, όπου κυριαρχουν οι κανόνες, η διαφάνεια και η αξιοπιστία. Με σχέδιο, συνέπεια και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, δημιουργούμε ένα σύγχρονο πλαίσιο παρακολούθησης και διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παραγωγών και στις απαιτήσεις της εποχής.



Τους τελευταίους μήνες μαζί με την ΑΑΔΕ έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων. Δημιουργούμε νέες δικλείδες ασφαλείας, ενισχύουμε τους ελέγχους, βάζουμε κανόνες εκεί όπου για χρόνια υπήρχαν κενά και αδυναμίες.



Η πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος ιχνηλασιμότητας αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα σταθερό και δίκαιο περιβάλλον για όλους τους κτηνοτρόφους, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που βελτιώνουν τη λειτουργία του κράτους και διευκολύνουν την καθημερινότητα των παραγωγών.



Οι συνεπείς κτηνοτρόφοι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τη διαφάνεια. Αντίθετα, είναι οι πρώτοι που έχουν συμφέρον να λειτουργεί ένα σύστημα αξιόπιστο, δίκαιο και απολύτως τεκμηριωμένο.



Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να διορθώσουμε τα λάθη του χθες, αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά. Οικοδομούμε ένα νέο πλαίσιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον παραγωγό. Ένα πλαίσιο που προστατεύει τον πραγματικό γεωργό και κτηνοτρόφο και διασφαλίζει τους πόρους της χώρας ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στον πρωτογενή τομέα να κοιτάζει το μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».



Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε:



«Η μετάβαση σε ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας που βασίζεται σε μοναδικά, αξιόπιστα και διασταυρώσιμα δεδομένα αποτελεί ουσιαστική τομή στον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται και τεκμηριώνεται το επιλέξιμο ζωικό κεφάλαιο. Για την ΑΑΔΕ, η αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, η αυτοματοποιημένη διασταύρωση στοιχείων και η ψηφιακή τεκμηρίωση των ελέγχων είναι κρίσιμες προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα πληρωμών.



Με τα νέα ψηφιακά εργαλεία ενισχύουμε τη δυνατότητα της Διοίκησης να εντοπίζει αποκλίσεις, να αξιολογεί κινδύνους, να κατευθύνει στοχευμένα τους ελέγχους και να διασφαλίζει ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Στόχος μας είναι η προστασία των συνεπών κτηνοτρόφων, η θωράκιση του δημόσιου και ευρωπαϊκού συμφέροντος και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε ένα σύστημα ενισχύσεων με διαφάνεια, ακρίβεια και λογοδοσία».

11.06.2026, 18:51