Σύγκρουση Μαρινάκη με Γιαννούλη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Δεν είστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς»

Ένταση Μαρινάκη - Κωνσταντοπούλου για τη δίκη Βαλυράκη

Στην ερώτηση του κ. Γιαννούλη για το εάν η φράση του συνιστά απειλή, απάντησε:«Δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα! Η μήνυση δεν αποτελεί απειλή, μάθε πέντε νομικά».Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν πυρά και για την ΕΡΤ, με τον Χρήστο Γιαννούλη να μιλά για «ντροπιαστική επέτειο κλεισίματος της ΕΡΤ», και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η δημόσια ραδιοτηλεόραση έγινε «κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε κι η Βόρεια Κορέα».Οι τόνοι ανέβηκαν και στη συνέχεια, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη για τη δίκη Βαλυράκη, κάνοντας λόγο για παρέμβαση του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης στη χήρα Βαλυράκη.Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρενέβη δια του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα προκειμένου να πείσει τη χήρα ότι δεν επρόκειτο περί δολοφονίας, αλλά περί ατυχήματος» και κάλεσε τον κ. Μαρινάκη να τοποθετηθεί.«Επικοινώνησα με τον κ. Τσιάρα. Λέει ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ψεύδεστε ασύστολα με την αγαπημένη σας ορολογία περί συγκάλυψης. Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέτε, αντιθέτως παρασχέθηκε κάθε δυνατή τεχνική βοήθεια. Πάλι, για άλλη μια φορά, ως άλλη εισαγγελέας λέτε ψέματα», ήταν η απάντηση του κ. Μαρινάκη.