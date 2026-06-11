Σύγκρουση Μαρινάκη με Γιαννούλη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Δεν είστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς»
Σύγκρουση Μαρινάκη με Γιαννούλη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Δεν είστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς»
«Για προσωπικούς λόγους οι παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Χρήστο Γιαννούλη - Οι τόνοι ανέβηκαν και στη συνέχεια, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη για τη δίκη Βαλυράκη
Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή, με τις εξελίξεις στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής να πρωταγωνιστούν, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. «Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη, που άφησε αιχμές για την υπόθεση.
Ο κ. Μαρινάκης απάντησε στις αιτιάσεις του κ. Γιαννούλη. «Δυο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού, εύνοιας και τακτοποιήσεων. Παραιτούνται δυο γενικοί γραμματείς και δεν τρέχει τίποτα;» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι έσπευσε «ως άλλος πολιτικά θρασύς αθωωτής να βγάλει δικαστικό συμπέρασμα».
«Δεν προεξοφλούμε τίποτα εμείς. Μιλάτε εσείς, που τα κόμματά σας μετατράπηκαν σε δικαστικά γραφεία, που μιλάγατε για κυβέρνηση - υποδίκων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη δυο συνάδελφοί μας αθωώθηκαν; Αρκετά, δεν είστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς!», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.
Σε πολύ υψηλούς τόνους κινήθηκε ο κ. Μαρινάκης στην απάντηση του, κάνοντας λόγο για «ρεσιτάλ συκοφαντίας». Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε κάποια μήνυση, αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο να αλλάξει στάση:«Επειδή είστε στο 1,5% και παραμένετε στον εξώστη, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε βουλευτική ασυλία σύντομα».
«Για προσωπικούς λόγους οι παραιτήσεις»«Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις που έγιναν για προσωπικούς λόγους. Εάν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στην Δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας: «Έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση - εισαγγελέας έχει πέσει έξω!».
Ο κ. Μαρινάκης απάντησε στις αιτιάσεις του κ. Γιαννούλη. «Δυο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού, εύνοιας και τακτοποιήσεων. Παραιτούνται δυο γενικοί γραμματείς και δεν τρέχει τίποτα;» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι έσπευσε «ως άλλος πολιτικά θρασύς αθωωτής να βγάλει δικαστικό συμπέρασμα».
«Δεν προεξοφλούμε τίποτα εμείς. Μιλάτε εσείς, που τα κόμματά σας μετατράπηκαν σε δικαστικά γραφεία, που μιλάγατε για κυβέρνηση - υποδίκων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη δυο συνάδελφοί μας αθωώθηκαν; Αρκετά, δεν είστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς!», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.
Μαρινάκης σε Γιαννούλη: Είστε στο 1,5%, πιθανόν σύντομα να μην έχετε βουλευτική ασυλία…Η αντιπαράθεση των δύο πλευρών επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα, με τον κ. Γιαννούλη να αποκαλεί «Γκέμπελς» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ενώ μίλησε για «Ομάδα Αλητείας». «Είδαμε μια υστερία αντιαριστερισμού από τον άνθρωπο που είχε πει ότι με μία σφαίρα θα σκότωνε στον εμφύλιο τον Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε διαβάζοντας ένα tweet προ 14 ετών όταν ο κ. Μαρινάκης δεν είχε πολιτική ιδιότητα. Ο υπουργός από πλευράς του εκτός μικροφώνου το διέψευσε και ο κ. Γιαννούλης είπε επίσης εκτός μικροφώνου «αν είναι έτσι ζητώ συγνώμη».
Σε πολύ υψηλούς τόνους κινήθηκε ο κ. Μαρινάκης στην απάντηση του, κάνοντας λόγο για «ρεσιτάλ συκοφαντίας». Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε κάποια μήνυση, αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο να αλλάξει στάση:«Επειδή είστε στο 1,5% και παραμένετε στον εξώστη, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε βουλευτική ασυλία σύντομα».
Στην ερώτηση του κ. Γιαννούλη για το εάν η φράση του συνιστά απειλή, απάντησε:«Δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα! Η μήνυση δεν αποτελεί απειλή, μάθε πέντε νομικά».
Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν πυρά και για την ΕΡΤ, με τον Χρήστο Γιαννούλη να μιλά για «ντροπιαστική επέτειο κλεισίματος της ΕΡΤ», και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η δημόσια ραδιοτηλεόραση έγινε «κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε κι η Βόρεια Κορέα».
Ένταση Μαρινάκη - Κωνσταντοπούλου για τη δίκη ΒαλυράκηΟι τόνοι ανέβηκαν και στη συνέχεια, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη για τη δίκη Βαλυράκη, κάνοντας λόγο για παρέμβαση του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης στη χήρα Βαλυράκη.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρενέβη δια του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα προκειμένου να πείσει τη χήρα ότι δεν επρόκειτο περί δολοφονίας, αλλά περί ατυχήματος» και κάλεσε τον κ. Μαρινάκη να τοποθετηθεί.
«Επικοινώνησα με τον κ. Τσιάρα. Λέει ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ψεύδεστε ασύστολα με την αγαπημένη σας ορολογία περί συγκάλυψης. Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέτε, αντιθέτως παρασχέθηκε κάθε δυνατή τεχνική βοήθεια. Πάλι, για άλλη μια φορά, ως άλλη εισαγγελέας λέτε ψέματα», ήταν η απάντηση του κ. Μαρινάκη.
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