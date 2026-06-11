Γεωργιάδης: Σε όλη τη χώρα από τον Ιούλιο το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία

«Μέσω του νέου συστήματος θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε με ακρίβεια ποιες θεραπείες χορηγούνται, για ποιους λόγους συνταγογραφούνται, καθώς και γιατί ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται συχνότερα σε σχέση με άλλες», ανέφερε ο υπουργός Υγείας