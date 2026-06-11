Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Στην ανάρτησή της η Αμερικανίδα πρέσβης μιλά για βαθιούς δεσμούς πίστης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
«Είχα την ευλογία να συναντήσω στην Αθήνα τον Μακαριώτατο Θεόφιλο Γ΄, Πατριάρχη Ιεροσολύμων», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».
«Η ευγενική απόφαση του Μακαριωτάτου να απονείμει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον τίτλο του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Σταυροφόρων του Αγίου Τάφου υπογραμμίζει τους βαθιούς δεσμούς πίστης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλο τον κόσμο», προσθέτει.
«Η ευγενική απόφαση του Μακαριωτάτου να απονείμει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον τίτλο του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Σταυροφόρων του Αγίου Τάφου υπογραμμίζει τους βαθιούς δεσμούς πίστης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλο τον κόσμο», προσθέτει.
I was deeply blessed to meet His Beatitude Theophilos III, Patriarch of the Holy City of Jerusalem, in Athens. His Beatitude’s gracious awarding of President Donald J. Trump as Great Bearer of the Cross of the Order of Cross-Bearers of the Holy Sepulchre underlines the deep bonds… pic.twitter.com/swLc3lVFQt— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 11, 2026
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