Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ντόναλντ Τραμπ

Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στην ανάρτησή της η Αμερικανίδα πρέσβης μιλά για βαθιούς δεσμούς πίστης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
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«Είχα την ευλογία να συναντήσω στην Αθήνα τον Μακαριώτατο Θεόφιλο Γ΄, Πατριάρχη Ιεροσολύμων», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Η ευγενική απόφαση του Μακαριωτάτου να απονείμει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον τίτλο του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Σταυροφόρων του Αγίου Τάφου υπογραμμίζει τους βαθιούς δεσμούς πίστης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλο τον κόσμο», προσθέτει.


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