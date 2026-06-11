Στη Βουλή η μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Άδωνι και Μαρινάκη με φόντο τις καταγγελίες της κουνιάδας της Κεφαλά
Στη Βουλή η μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Άδωνι και Μαρινάκη με φόντο τις καταγγελίες της κουνιάδας της Κεφαλά
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για δηλώσεις των δύο κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τις καταγγελίες πρώην εργαζόμενης της
Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε εις βάρος τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η μήνυση κατά των δύο υπουργών υπεβλήθη μετά τις δημόσιες δηλώσεις τους για την υπόθεση της πρώην εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας και κουνιάδας της Τζώρτζια Κεφάλα σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την οποία κατήγγειλε για εργασιακό bullying και μη καταβολή δεδουλευμένων.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε διαμηνύσει από το βήμα της Ολομέλειας την πρόθεση της να προβεί σε μηνύσεις, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της πρώην εργαζόμενης, κάνοντας λόγο για «χυδαία ψεύδη» τα οποία οργανώθηκαν από τον «εσμό των παρακρατικών».
Η μήνυση κατά των δύο υπουργών υπεβλήθη μετά τις δημόσιες δηλώσεις τους για την υπόθεση της πρώην εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας και κουνιάδας της Τζώρτζια Κεφάλα σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την οποία κατήγγειλε για εργασιακό bullying και μη καταβολή δεδουλευμένων.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε διαμηνύσει από το βήμα της Ολομέλειας την πρόθεση της να προβεί σε μηνύσεις, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της πρώην εργαζόμενης, κάνοντας λόγο για «χυδαία ψεύδη» τα οποία οργανώθηκαν από τον «εσμό των παρακρατικών».
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