Στη Βουλή η μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Άδωνι και Μαρινάκη με φόντο τις καταγγελίες της κουνιάδας της Κεφαλά

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για δηλώσεις των δύο κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τις καταγγελίες πρώην εργαζόμενης της