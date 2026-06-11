Κόντρα Γεραπετρίτη - Χρηστίδη για την τροπολογία που προβλέπει μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό στο υπουργείο Εξωτερικών
Κόντρα Γεραπετρίτη - Χρηστίδη για την τροπολογία που προβλέπει μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό στο υπουργείο Εξωτερικών
Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει συνέχεια, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών - Για «τακτοποίηση Χατζηβασιλείου» τον εγκαλεί ο Παύλος Χρηστίδης
Αντιπαράθεση προκάλεσε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Εξωτερικών που προβλέπει τον ορισμό μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι η διάταξη είναι αναγκαία για να υπάρχει συνέχεια και τον Παύλο Χρηστίδη να καταγγέλλει την κυβέρνηση για προσπάθεια «τακτοποίησης Χατζηβασιλείου».
«Ήμουν από τους ακαδημαϊκούς που υποστήριξαν ότι οι θέσεις μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών προσδίδουν αξία στο πολίτευμα. Κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει για ασυνέπεια» είπε ο κ. Γεραπετρίτης, υπενθυμίζοντας ότι όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο είχε μιλήσει για την επιθυμία του να ενεργοποιήσει τον μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό, κάτι που προβλέπεται από το άρθρο 81 του Συντάγματος.
Τα κίνητρά του αμφισβήτησε ευθέως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η τροπολογία έρχεται για να εξυπηρετήσει, κατά τον ίδιο, «την ανάγκη ικανοποίησης του κυρίου Χατζηβασιλείου» ως υφυπουργού, που αντίκειται στους περιορισμούς που θέτει το επιτελικό κράτος για τον αριθμό των αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών ανά υπουργείο. «Όταν η ΝΔ συγκρούεται με τον νόμο, δεν υπερισχύει ο νόμος. Αλλάζετε τον νόμο», είπε.
«Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ικανοποίησης» απάντησε ο κ. Γεραπετρίτης, κατηγορώντας τον κ. Χρηστίδη ότι προσβάλλει το διπλωματικό σώμα. «Για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται της ιστορίας του» είπε, προσθέτοντας ότι τη θέση θα καταλαμβάνει ανώτατος διπλωμάτης και όχι πολιτικός, ενώ στόχος είναι να υπάρχει δομή συνέχειας σε περίπτωση υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και σε λεκτικά ζητήματα, καθώς ο κ. Χρηστίδης επικαλέστηκε το γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχόλιο περί «τάξης και αλφαδιάς». «Καλό είναι εκφράσεις όπως οι “αλφαδιές” -δεν ξέρω πού τις έχετε ακούσει- να τις αποφεύγουμε, να διατηρούμε το γλωσσικό μας επίπεδο», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών.
«Ήμουν από τους ακαδημαϊκούς που υποστήριξαν ότι οι θέσεις μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών προσδίδουν αξία στο πολίτευμα. Κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει για ασυνέπεια» είπε ο κ. Γεραπετρίτης, υπενθυμίζοντας ότι όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο είχε μιλήσει για την επιθυμία του να ενεργοποιήσει τον μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό, κάτι που προβλέπεται από το άρθρο 81 του Συντάγματος.
Τα κίνητρά του αμφισβήτησε ευθέως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η τροπολογία έρχεται για να εξυπηρετήσει, κατά τον ίδιο, «την ανάγκη ικανοποίησης του κυρίου Χατζηβασιλείου» ως υφυπουργού, που αντίκειται στους περιορισμούς που θέτει το επιτελικό κράτος για τον αριθμό των αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών ανά υπουργείο. «Όταν η ΝΔ συγκρούεται με τον νόμο, δεν υπερισχύει ο νόμος. Αλλάζετε τον νόμο», είπε.
«Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ικανοποίησης» απάντησε ο κ. Γεραπετρίτης, κατηγορώντας τον κ. Χρηστίδη ότι προσβάλλει το διπλωματικό σώμα. «Για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται της ιστορίας του» είπε, προσθέτοντας ότι τη θέση θα καταλαμβάνει ανώτατος διπλωμάτης και όχι πολιτικός, ενώ στόχος είναι να υπάρχει δομή συνέχειας σε περίπτωση υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και σε λεκτικά ζητήματα, καθώς ο κ. Χρηστίδης επικαλέστηκε το γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχόλιο περί «τάξης και αλφαδιάς». «Καλό είναι εκφράσεις όπως οι “αλφαδιές” -δεν ξέρω πού τις έχετε ακούσει- να τις αποφεύγουμε, να διατηρούμε το γλωσσικό μας επίπεδο», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών.
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