Πιερρακάκης: Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δεν υποτιμούμε τους κινδύνους μπροστά μας

Πιστεύω ότι αυτό εξηγεί εν μέρει και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτραπεί πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές.Γενικότερα, τέτοιες παρουσιάσεις, που βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, ουσιαστικές και αναγκαίες, ώστε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών να μπορούν να προσαρμόζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εθνικές τους πολιτικές.Προσπαθούμε επίσης να μαθαίνουμε από τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών-μελών, αξιοποιώντας την εμπειρία κάθε χώρας, ώστε να διαμορφώνουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες πολιτικές.: Θεωρείτε ότι αυτή η πρόσθετη ευελιξία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιολογείται; Μέχρι πρόσφατα, όταν σας ρωτούσαμε σχετικά, λέγατε ότι δεν είχαμε φτάσει ακόμη στο σημείο να χρειάζεται επιπλέον ευελιξία.: Η ίδια η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε πλέον σε αυτό το στάδιο και πρόκειται για μια πρόταση που έχει ισχυρή βάση.Από τη μία πλευρά, η πρόταση παρέχει επιπλέον ευελιξία. Από την άλλη, αυτή η ευελιξία έρχεται να προστεθεί σε εκείνη που ήδη συμφωνήσαμε για τις αμυντικές δαπάνες. Επιπλέον, πρόκειται για μια ιδιαίτερα στοχευμένη μορφή ευελιξίας.Όπως ανέφερα προηγουμένως, ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας σε επίπεδο υποδομών.Ας επαναλάβω το βασικό σημείο: τι μας λέει το ΔΝΤ; Ότι χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2022, οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν κατά 12% μικρότερες. Γι’ αυτόν τον λόγο επιτρέπουμε αυτή την πρόσθετη ευελιξία για επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές. Διότι, στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα και με την ασφάλεια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.: Ενθαρρύνετε τα μέλη του Eurogroup να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα;: Αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση που θα έχουμε τώρα στο Eurogroup και την αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ.