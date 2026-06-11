Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς, δείτε εικόνες

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά επισκέφθηκα το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ #Λαμίας, το Κέντρο Εκπαίδευσης που συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τιμή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του… pic.twitter.com/bp9wwQlrHS