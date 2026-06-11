Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς, δείτε εικόνες
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Νίκος Δένδιας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ένοπλες Δυνάμεις γυναίκες

Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς, δείτε εικόνες

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς, δείτε εικόνες
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Μερικές ημέρες μετά την κατάταξη των πρώτων γυναικών στoν Στρατό Ξηράς, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ στη Λαμία, όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευσή τους.

Η κατάταξη των εθελοντριών σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς για πρώτη φορά γυναίκες επέλεξαν να υπηρετήσουν εθελοντικά τη στρατιωτική τους θητεία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συνομίλησε με τις εθελόντριες και τις συνεχάρη για την επιλογή τους.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Νίκος Δένδιας έγραψε:

«Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά επισκέφθηκα το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ Λαμίας, το Κέντρο Εκπαίδευσης που συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τιμή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του καθήκοντος και ευχήθηκα να έχουν καλή θητεία».
6 ΣΧΟΛΙΑ
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