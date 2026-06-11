Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς, δείτε εικόνες
Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς, δείτε εικόνες
Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας
Μερικές ημέρες μετά την κατάταξη των πρώτων γυναικών στoν Στρατό Ξηράς, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ στη Λαμία, όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευσή τους.
Η κατάταξη των εθελοντριών σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς για πρώτη φορά γυναίκες επέλεξαν να υπηρετήσουν εθελοντικά τη στρατιωτική τους θητεία.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συνομίλησε με τις εθελόντριες και τις συνεχάρη για την επιλογή τους.
Η κατάταξη των εθελοντριών σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς για πρώτη φορά γυναίκες επέλεξαν να υπηρετήσουν εθελοντικά τη στρατιωτική τους θητεία.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συνομίλησε με τις εθελόντριες και τις συνεχάρη για την επιλογή τους.
Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά επισκέφθηκα το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ #Λαμίας, το Κέντρο Εκπαίδευσης που συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τιμή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του… pic.twitter.com/bp9wwQlrHS— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 11, 2026
Σε ανάρτησή του στο Χ ο Νίκος Δένδιας έγραψε:«Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά επισκέφθηκα το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ Λαμίας, το Κέντρο Εκπαίδευσης που συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τιμή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του καθήκοντος και ευχήθηκα να έχουν καλή θητεία».
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