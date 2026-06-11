Κυρανάκης: Δεν έχω κανονίσει ακόμα ραντεβού με Καραμανλή και Σαμαρά, χρειάζεται ενότητα και πανστρατιά στη ΝΔ

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων επανέλαβε ότι η συγκυρία απαιτεί συστράτευση όλων των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας