Κυρανάκης: Δεν έχω κανονίσει ακόμα ραντεβού με Καραμανλή και Σαμαρά, χρειάζεται ενότητα και πανστρατιά στη ΝΔ
Κυρανάκης: Δεν έχω κανονίσει ακόμα ραντεβού με Καραμανλή και Σαμαρά, χρειάζεται ενότητα και πανστρατιά στη ΝΔ
Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων επανέλαβε ότι η συγκυρία απαιτεί συστράτευση όλων των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας
Το στίγμα των προθέσεών του για την επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο νέος Γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Στις δηλώσεις του έδωσε έμφαση στην ανάγκη συσπείρωσης των στελεχών της παράταξης, ενώ αναφέρθηκε και στους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.
«Δεν έχω κανονίσει ραντεβού ως νέος Γραμματέας με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Και να είχα προγραμματίσει, σίγουρα δεν θα το έλεγα στην τηλεόραση. Αυτήν τη στιγμή χρειάζεται πανστρατιά και ενότητα, δεν περισσεύει κανείς. Και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμανλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και την πατρίδα, δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δυο θέλει να κάνει κακό στην παράταξη», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.
Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, επανέλαβε ότι η συγκυρία απαιτεί συστράτευση όλων των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας πως κανένα στέλεχος δεν πρέπει να θεωρείται εκτός της κοινής προσπάθειας. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στην πορεία της παράταξης όσο και στη δημόσια ζωή της χώρας.
Αναφερόμενος στο μήνυμα που εκπέμπει η εκλογή του στη θέση του Γραμματέα, υποστήριξε ότι αυτό γίνεται κυρίως αντιληπτό από τα στελέχη και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε, βασικός στόχος του είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας παράταξης που θα είναι «συσπειρωμένη, ενωμένη και αισιόδοξη».
Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ακόμη ότι πολιτικά τοποθετεί τον εαυτό του «λίγο πιο δεξιά από τον μέσο όρο της ΝΔ», ενώ στάθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως διαχρονική αδυναμία των ψηφοφόρων και στελεχών της παράταξης, δηλαδή την «ηττοπάθεια». Όπως υπογράμμισε, πρόθεσή του είναι να συμβάλει στην υπέρβαση αυτής της νοοτροπίας, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες η Νέα Δημοκρατία καταγράφει εκλογικές επιτυχίες ή διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.
«Δεν έχω κανονίσει ραντεβού ως νέος Γραμματέας με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Και να είχα προγραμματίσει, σίγουρα δεν θα το έλεγα στην τηλεόραση. Αυτήν τη στιγμή χρειάζεται πανστρατιά και ενότητα, δεν περισσεύει κανείς. Και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμανλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και την πατρίδα, δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δυο θέλει να κάνει κακό στην παράταξη», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.
Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, επανέλαβε ότι η συγκυρία απαιτεί συστράτευση όλων των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας πως κανένα στέλεχος δεν πρέπει να θεωρείται εκτός της κοινής προσπάθειας. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στην πορεία της παράταξης όσο και στη δημόσια ζωή της χώρας.
Αναφερόμενος στο μήνυμα που εκπέμπει η εκλογή του στη θέση του Γραμματέα, υποστήριξε ότι αυτό γίνεται κυρίως αντιληπτό από τα στελέχη και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε, βασικός στόχος του είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας παράταξης που θα είναι «συσπειρωμένη, ενωμένη και αισιόδοξη».
Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ακόμη ότι πολιτικά τοποθετεί τον εαυτό του «λίγο πιο δεξιά από τον μέσο όρο της ΝΔ», ενώ στάθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως διαχρονική αδυναμία των ψηφοφόρων και στελεχών της παράταξης, δηλαδή την «ηττοπάθεια». Όπως υπογράμμισε, πρόθεσή του είναι να συμβάλει στην υπέρβαση αυτής της νοοτροπίας, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες η Νέα Δημοκρατία καταγράφει εκλογικές επιτυχίες ή διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.
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