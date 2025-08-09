10χρονη στις ΗΠΑ πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει

Οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις του σχολείου

Η αποτυχία του συστήματος

Μια «φωτεινή ψυχή» που έσβησε πρόωρα

Το σχολείο Empower College Prep κατήγγειλε ότι είχε επικοινωνήσει 12 φορές με την Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών της Αριζόνα (DCS) μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024, αναφέροντας σαφή σημάδια κακοποίησης στο σώμα και το πρόσωπο. Η υπηρεσία αναγνωρίζει μόνο πέντε κλήσεις και υποστηρίζει ότι μόνον η μία πληρούσε τα κριτήρια για έρευνα.Ο διευθυντής του σχολείου, Μπράιαν Χόλμαν, δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 ακόμη αναφορές έγιναν από άλλους φορείς και ότι η DCS δεν εξήγησε ποτέ γιατί οι υπόλοιπες καταγγελίες δεν οδήγησαν σε παρέμβαση. Υπογράμμισε ότι κάθε αναφορά περιείχε «σαφή και ορατά σημάδια κακοποίησης και συνεχιζόμενης βλάβης» για τη Ρεμπέκα και τα αδέλφια της.Η διευθύντρια μαθητικών υπηρεσιών, Ναταλία Μαρισκάλ, αποκάλυψε ότι δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, μαθητές και εξωτερικοί συνεργάτες είχαν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών. Ο θείος της Ρεμπέκα, Ντέιμον Χόκινς, κατηγόρησε τις αρχές για πλήρη αποτυχία, λέγοντας: «Ήταν γεμάτη μώλωπες από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Την σκότωσαν και το ξέραμε ότι κινδύνευε».Σε καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για την κηδεία της, ο Χόκινς περιέγραψε τη Ρεμπέκα ως «ένα φωτεινό φως» με μεταδοτικό γέλιο, καλοσύνη και θετική ενέργεια. «Άγγιξε αμέτρητες ζωές με τη γενναιοδωρία και την αγάπη της για τη ζωή. Θα μας λείψει βαθιά», ανέφερε.