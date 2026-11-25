Η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο είναι η Miss Universe 2026, πρώτη φορά κατέκτησε μητέρα το στέμμα
Η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο είναι η Miss Universe 2026, πρώτη φορά κατέκτησε μητέρα το στέμμα
Η Μπαρέτο εργάζεται ως ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός
Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, το στέμμα της Miss Universe κατέκτησε μητέρα, με τη 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο να αναδεικνύεται νικήτρια για το 2026.
Η νέα Μις Υφήλιος αναδείχθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς να φιλοξενείται στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η Μπαρέτο εργάζεται ως ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός, ενώ έχει και μία κόρη, την Πενέλοπε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Nuevo.
Η Μις Υφήλιος 2025, Φατίμα Μπος παρέδωσε το στέμμα στη διάδοχό της. Το φετινό κόσμημα, με την ονομασία «Η λάμψη μιας αιώνιας κληρονομιάς», είναι κατασκευασμένο από λευκόχρυσο 18 καρατίων και διακοσμημένο με 3.150 διαμάντια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Στην τελική πεντάδα βρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωποι των Φιλιππίνων, της Νέας Ζηλανδίας, της Βενεζουέλας και της Δομινικανής Δημοκρατίας. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 117 υποψήφιες από περισσότερες από 110 χώρες, ανάμεσά τους και εκπρόσωποι χωρών που έλαβαν για πρώτη φορά μέρος στον τελικό, όπως ο Άγιος Μαρτίνος και η Ουγκάντα.
Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν ο παρουσιαστής Μάριο Λόπεζ και η Μις Υφήλιος 2022, Ρ'Μπόνι Γκάμπριελ. Όπως ανέφεραν, ανάμεσα στις 117 διαγωνιζόμενες υπήρχαν 22 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, πέντε γιατροί και δέκα μητέρες.
Πριν από τον τελικό, οι υποψήφιες συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες και δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων συνεντεύξεις, ο διαγωνισμός εθνικών ενδυμασιών και ο προκαταρκτικός διαγωνισμός. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανακοινώθηκε, επίσης ότι το Πουέρτο Ρίκο θα φιλοξενήσει και την 76η διοργάνωση, το 2027.
Η νέα Μις Υφήλιος αναδείχθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς να φιλοξενείται στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η Μπαρέτο εργάζεται ως ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός, ενώ έχει και μία κόρη, την Πενέλοπε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Nuevo.
Η Μις Υφήλιος 2025, Φατίμα Μπος παρέδωσε το στέμμα στη διάδοχό της. Το φετινό κόσμημα, με την ονομασία «Η λάμψη μιας αιώνιας κληρονομιάς», είναι κατασκευασμένο από λευκόχρυσο 18 καρατίων και διακοσμημένο με 3.150 διαμάντια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
👑 New Miss Universe 2026: 27-year-old Jennifer Barreto from Puerto Rico!— NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026
The big 75th final took place in San Juan. She beat 115 other women and gave Puerto Rico its 6th win ever — the first in 20 years.
Jennifer has a psychology degree plus two master’s degrees: in psychology… pic.twitter.com/qyBuh0JqNP
Y para sorpresa de NADIE. Puerto Rico se acaba coronar en su casa como la nueva Miss Universe 2026. #MissUniverse pic.twitter.com/BLQuavsqQl— Zorel (@zorellt) November 25, 2026
Στην τελική πεντάδα βρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωποι των Φιλιππίνων, της Νέας Ζηλανδίας, της Βενεζουέλας και της Δομινικανής Δημοκρατίας. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 117 υποψήφιες από περισσότερες από 110 χώρες, ανάμεσά τους και εκπρόσωποι χωρών που έλαβαν για πρώτη φορά μέρος στον τελικό, όπως ο Άγιος Μαρτίνος και η Ουγκάντα.
Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν ο παρουσιαστής Μάριο Λόπεζ και η Μις Υφήλιος 2022, Ρ'Μπόνι Γκάμπριελ. Όπως ανέφεραν, ανάμεσα στις 117 διαγωνιζόμενες υπήρχαν 22 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, πέντε γιατροί και δέκα μητέρες.
Πριν από τον τελικό, οι υποψήφιες συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες και δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων συνεντεύξεις, ο διαγωνισμός εθνικών ενδυμασιών και ο προκαταρκτικός διαγωνισμός. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανακοινώθηκε, επίσης ότι το Πουέρτο Ρίκο θα φιλοξενήσει και την 76η διοργάνωση, το 2027.
Η φετινή διοργάνωση είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και πριν από τον τελικό. Ορισμένες διαγωνιζόμενες από αφρικανικές χώρες φέρεται να αντιμετώπισαν προβλήματα συμμετοχής λόγω περιορισμών στην έκδοση βίζας, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν υποψήφιες να παραπατούν σε έναν αυτοσχέδιο διάδρομο στην παραλία. Σε άλλο βίντεο, η Μις Υφήλιος Γαλλία 2026 εμφανίστηκε να απομακρύνεται από ξενοδοχείο με αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των προβών.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα