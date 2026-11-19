Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Πασαρέλα-εφιάλτης σε παραλία για υποψήφιες Miss Universe στο Πουέρτο Ρίκο, παραπατούσαν και σκόνταφταν, δείτε βίντεο
Πασαρέλα-εφιάλτης σε παραλία για υποψήφιες Miss Universe στο Πουέρτο Ρίκο, παραπατούσαν και σκόνταφταν, δείτε βίντεο
O οργανισμός Miss Universe εξέδωσε ανακοίνωση για την εκδήλωση ότι «δεν ανταποκρίθηκε στα απαιτούμενα πρότυπα αριστείας και επαγγελματισμού» αλλά πήρε αποστάσεις αναφέροντας ότι δεν συμμετείχε στην «επιχειρησιακή διαχείριση»
Σε εφιάλτη εξελίχθηκε για αρκετές από τις διαγωνιζόμενες στα καλλιστεία Miss Universe 2026 η πασαρέλα που στήθηκε πάνω σε παραλία στο ξενοδοχείο Caribe Hilton, στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.
Όπως φαίνεται από βίντεο της εκδήλωσης της περασμένης εβδομάδας ενόψει του διαγωνισμού της 24ης Νοεμβρίου, αρκετές από τις υποψήφιες σκόνταφταν και παραπατούσαν πάνω στο ειδικό στρώμα που είχε τοποθετηθεί πάνω από την άμμο καθώς τις «πρόδιδαν» τα τακούνια τους πάνω στο ασταθές υπόβαθρο.
Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες που παραλίγο να πέσουν ήταν οι εκπρόσωποι του Κοσόβου, των Φιλιππίνων, του Περού και της Βενεζουέλας.
«Αυτό θέτει τις διαγωνιζόμενες σε κίνδυνο. Θα μπορούσαν να σπάσουν το πόδι τους. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ», «τα καημένα τα κορίτσια, λίγο έλειψε να τους γυρίσει ο αστράγαλος με ένα μόνο βήμα», «οι καημένες, πόσο θα πόνεσαν. Θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει τα πόδια τους περπατώντας πάνω σε ένα χαλί τοποθετημένο στην άμμο. Απαίσια ιδέα, και μάλιστα με τόσο ψηλά τακούνια. Θεέ μου» ήταν μερικά από τα σχόλια που συνόδευσαν το βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Χ.
Από την πλευρά του ο οργανισμός Miss Universe εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι η εκδήλωση «δεν ανταποκρίθηκε στα απαιτούμενα πρότυπα αριστείας και επαγγελματισμού». Σύμφωνα με το Hola!, ο οργανισμός ανέφερε ότι δεν συμμετείχε στην «επιχειρησιακή διαχείριση της εκδήλωσης» και ότι «δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις αποφάσεις της παραγωγής». Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα και τις αξίες του θεσμού Miss Universe.
Όπως φαίνεται από βίντεο της εκδήλωσης της περασμένης εβδομάδας ενόψει του διαγωνισμού της 24ης Νοεμβρίου, αρκετές από τις υποψήφιες σκόνταφταν και παραπατούσαν πάνω στο ειδικό στρώμα που είχε τοποθετηθεί πάνω από την άμμο καθώς τις «πρόδιδαν» τα τακούνια τους πάνω στο ασταθές υπόβαθρο.
Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες που παραλίγο να πέσουν ήταν οι εκπρόσωποι του Κοσόβου, των Φιλιππίνων, του Περού και της Βενεζουέλας.
75 años cumple el Miss Universo y así se ven los eventos que Raúl Rocha permite que se hagan bajo el sello de la marca; es una vergüenza😭— nacho con O (@NachoConO) November 14, 2026
El spot de mala muert3, las mujeres casi salen con esguinces, no las incluyeron a todas y el señor de la bandera por poco les pega con su… pic.twitter.com/6lZz5xiTPP
«Αυτό θέτει τις διαγωνιζόμενες σε κίνδυνο. Θα μπορούσαν να σπάσουν το πόδι τους. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ», «τα καημένα τα κορίτσια, λίγο έλειψε να τους γυρίσει ο αστράγαλος με ένα μόνο βήμα», «οι καημένες, πόσο θα πόνεσαν. Θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει τα πόδια τους περπατώντας πάνω σε ένα χαλί τοποθετημένο στην άμμο. Απαίσια ιδέα, και μάλιστα με τόσο ψηλά τακούνια. Θεέ μου» ήταν μερικά από τα σχόλια που συνόδευσαν το βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Χ.
Από την πλευρά του ο οργανισμός Miss Universe εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι η εκδήλωση «δεν ανταποκρίθηκε στα απαιτούμενα πρότυπα αριστείας και επαγγελματισμού». Σύμφωνα με το Hola!, ο οργανισμός ανέφερε ότι δεν συμμετείχε στην «επιχειρησιακή διαχείριση της εκδήλωσης» και ότι «δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις αποφάσεις της παραγωγής». Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα και τις αξίες του θεσμού Miss Universe.
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