Η Χάλι Μπέρι ζητά να ισχύσει η προηγούμενη συμφωνία συνεπιμέλειας, πιστεύει ότι ο γιος της έχει απομακρυνθεί από εκείνη
Η Χάλι Μπέρι ζητά να ισχύσει η προηγούμενη συμφωνία συνεπιμέλειας, πιστεύει ότι ο γιος της έχει απομακρυνθεί από εκείνη
Το αίτημα της ηθοποιού έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί από το δικαστήριο στις 17 Δεκεμβρίου
Την επαναφορά της προηγούμενης συμφωνίας συνεπιμέλειας με τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτινέζ ζητά από το δικαστήριο η Χάλι Μπέρι, υποστηρίζοντας πως ο 13χρονος γιος της έχει απομακρυνθεί από εκείνη.
Με αίτημα που κατέθεσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο ανώτατο δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες, η 60χρονη ηθοποιός ζήτησε να επανέλθει το πρόγραμμα που είχε συμφωνηθεί τον Αύγουστο του 2023. Η συγκεκριμένη συμφωνία όριζε ότι, οι δύο γονείς μοιράζονταν τον χρόνο με τον γιο τους τις καθημερινές και εναλλάσσονταν τα Σαββατοκύριακα. Ως εναλλακτική πρόταση, η Μπέρι εισηγήθηκε να περνά ο Μασεό μία εβδομάδα με κάθε γονέα.
Στη νέα δήλωσή της προς το δικαστήριο, η Χάλι Μπέρι αναφέρθηκε στο περασμένο καλοκαίρι, όταν πέρασε περίπου έξι συνεχόμενες εβδομάδες με τον γιο της, μεταξύ άλλων και σε ένα ταξίδι στα Φίτζι. Όπως περιέγραψε, εκείνο το διάστημα ο Μασεό ήταν χαρούμενος, τρυφερός και κοντά της, με την παρατεταμένη κοινή τους παρουσία να έχει θετική επίδραση στη σχέση τους.
Η ίδια υποστήριξε ότι η κατάσταση άλλαξε όταν ο γιος της επέστρεψε σε εκείνη τον Σεπτέμβριο, έπειτα από έναν μήνα που είχε περάσει με τον πατέρα του. Στις 26 Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε, είχαν τον πιο έντονο καβγά που είχαν ζήσει μέχρι τότε. Δύο ημέρες αργότερα αγκαλιάστηκαν, ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον και πέρασαν την υπόλοιπη ημέρα μαζί χωρίς άλλα προβλήματα.
Την 1η Οκτωβρίου, ο Μαρτινέζ κατέθεσε περιοριστικά μέτρα κατά της Μπέρι για ενδοοικογενειακή βία, ζητώντας παράλληλα την αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους. Η αίτησή του οδήγησε στην επιβολή προσωρινών ρυθμίσεων, οι οποίες περιόρισαν σημαντικά τον χρόνο που μπορούσε να περνά η ηθοποιός με τον Μασεό, καταργώντας μεταξύ άλλων και τις διανυκτερεύσεις.
Καθώς η δικαστική διαδικασία συνεχιζόταν, η ηθοποιός παρατήρησε ότι ο γιος της γινόταν λιγότερο τρυφερός και αντιδρούσε όλο και περισσότερο όταν την έβλεπε.
Έπειτα από ακροαματική διαδικασία διάρκειας επτά ημερών, το δικαστήριο απέρριψε στις 29 Οκτωβρίου το αίτημα του Μαρτινέζ για περιοριστικά μέτρα κατά της Μπέρι, κρίνοντας ότι δεν είχε προσκομίσει επαρκή στοιχεία για να το στηρίξει. Η προσωρινή διαταγή ακυρώθηκε, ωστόσο παρέμεινε σε ισχύ ένα τροποποιημένο πρόγραμμα επικοινωνίας. Με βάση αυτό, η ηθοποιός μπορεί να βλέπει τον γιο της κάθε Δευτέρα και Τρίτη, καθώς και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, με τις συναντήσεις να ολοκληρώνονται στις 20:00. Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε να πραγματοποιήσουν μητέρα και γιος 12 συνεδρίες κοινής θεραπείας.
Η Μπέρι υποστήριξε ότι η δικαστική απόφαση δεν τους έχει επιτρέψει να έχουν μια φυσιολογική σχέση και εξέφρασε την ανησυχία ότι οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την αποκατάσταση της επαφής τους.
Η Μπέρι ζητά από το δικαστήριο είτε να επαναφέρει το προηγούμενο πρόγραμμα συνεπιμέλειας είτε να υιοθετήσει την εναλλαγή εβδομάδας μεταξύ των δύο γονέων. Στα έγγραφα επισημαίνεται επίσης ότι, βάσει παλαιότερης συμφωνίας, η ηθοποιός έχει τον τελικό λόγο σε περίπτωση διαφωνίας για ζητήματα ψυχικής υγείας έως τον Ιανουάριο του 2027, καθώς και για εκπαιδευτικά θέματα χωρίς χρονικό περιορισμό. Το αίτημα της ηθοποιού έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί από το δικαστήριο στις 17 Δεκεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Με αίτημα που κατέθεσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο ανώτατο δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες, η 60χρονη ηθοποιός ζήτησε να επανέλθει το πρόγραμμα που είχε συμφωνηθεί τον Αύγουστο του 2023. Η συγκεκριμένη συμφωνία όριζε ότι, οι δύο γονείς μοιράζονταν τον χρόνο με τον γιο τους τις καθημερινές και εναλλάσσονταν τα Σαββατοκύριακα. Ως εναλλακτική πρόταση, η Μπέρι εισηγήθηκε να περνά ο Μασεό μία εβδομάδα με κάθε γονέα.
Στη νέα δήλωσή της προς το δικαστήριο, η Χάλι Μπέρι αναφέρθηκε στο περασμένο καλοκαίρι, όταν πέρασε περίπου έξι συνεχόμενες εβδομάδες με τον γιο της, μεταξύ άλλων και σε ένα ταξίδι στα Φίτζι. Όπως περιέγραψε, εκείνο το διάστημα ο Μασεό ήταν χαρούμενος, τρυφερός και κοντά της, με την παρατεταμένη κοινή τους παρουσία να έχει θετική επίδραση στη σχέση τους.
Halle Berry Asks Court to Restore Previous 50-50 Custody Arrangement, Says Son Maceo Has Become ‘Increasingly Distant’ https://t.co/eQrzYXRfqw— People (@people) November 25, 2026
Την 1η Οκτωβρίου, ο Μαρτινέζ κατέθεσε περιοριστικά μέτρα κατά της Μπέρι για ενδοοικογενειακή βία, ζητώντας παράλληλα την αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους. Η αίτησή του οδήγησε στην επιβολή προσωρινών ρυθμίσεων, οι οποίες περιόρισαν σημαντικά τον χρόνο που μπορούσε να περνά η ηθοποιός με τον Μασεό, καταργώντας μεταξύ άλλων και τις διανυκτερεύσεις.
Καθώς η δικαστική διαδικασία συνεχιζόταν, η ηθοποιός παρατήρησε ότι ο γιος της γινόταν λιγότερο τρυφερός και αντιδρούσε όλο και περισσότερο όταν την έβλεπε.
Έπειτα από ακροαματική διαδικασία διάρκειας επτά ημερών, το δικαστήριο απέρριψε στις 29 Οκτωβρίου το αίτημα του Μαρτινέζ για περιοριστικά μέτρα κατά της Μπέρι, κρίνοντας ότι δεν είχε προσκομίσει επαρκή στοιχεία για να το στηρίξει. Η προσωρινή διαταγή ακυρώθηκε, ωστόσο παρέμεινε σε ισχύ ένα τροποποιημένο πρόγραμμα επικοινωνίας. Με βάση αυτό, η ηθοποιός μπορεί να βλέπει τον γιο της κάθε Δευτέρα και Τρίτη, καθώς και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, με τις συναντήσεις να ολοκληρώνονται στις 20:00. Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε να πραγματοποιήσουν μητέρα και γιος 12 συνεδρίες κοινής θεραπείας.
Η Μπέρι υποστήριξε ότι η δικαστική απόφαση δεν τους έχει επιτρέψει να έχουν μια φυσιολογική σχέση και εξέφρασε την ανησυχία ότι οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την αποκατάσταση της επαφής τους.
Η Μπέρι ζητά από το δικαστήριο είτε να επαναφέρει το προηγούμενο πρόγραμμα συνεπιμέλειας είτε να υιοθετήσει την εναλλαγή εβδομάδας μεταξύ των δύο γονέων. Στα έγγραφα επισημαίνεται επίσης ότι, βάσει παλαιότερης συμφωνίας, η ηθοποιός έχει τον τελικό λόγο σε περίπτωση διαφωνίας για ζητήματα ψυχικής υγείας έως τον Ιανουάριο του 2027, καθώς και για εκπαιδευτικά θέματα χωρίς χρονικό περιορισμό. Το αίτημα της ηθοποιού έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί από το δικαστήριο στις 17 Δεκεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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