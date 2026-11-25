Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα με τον Λιάκο, να απαντήσουν Χατζηγιαννάκης και Τσίπρας για τις απευθείας αναθέσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για υποκρισία στο ζήτημα των απευθείας αναθέσεων – Τόνισε ότι ο υφυπουργός Εσωτερικών δεν έχει καμία επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση με τις επίμαχες συμβάσεις