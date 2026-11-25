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Θεσσαλονίκη: Επαιτούσαν σε καταστήματα χρησιμοποιώντας βρέφος και ανήλικο
Θεσσαλονίκη: Επαιτούσαν σε καταστήματα χρησιμοποιώντας βρέφος και ανήλικο
Συνελήφθη ένας άνδρας 20 ετών και μια γυναίκα 32 ετών
Χειροπέδες σε δύο άτομα που επαιτούσαν στο κέντρο της πόλης, έχοντας μαζί τους ένα παιδί και ένα βρέφος, πέρασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο άντρας και η γυναίκα, 20 και 32 ετών αντίστοιχα, εντοπίστηκαν να κινούνται σε καταστήματα της περιοχής και να επαιτούν, έχοντας υπό την επίβλεψή τους και εκμεταλλευόμενοι το βρέφος της γυναίκας και το ανήλικο τέκνο.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο άντρας και η γυναίκα, 20 και 32 ετών αντίστοιχα, εντοπίστηκαν να κινούνται σε καταστήματα της περιοχής και να επαιτούν, έχοντας υπό την επίβλεψή τους και εκμεταλλευόμενοι το βρέφος της γυναίκας και το ανήλικο τέκνο.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.
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