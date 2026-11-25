Η General Motors υπενθυμίζει ότι οι μηχανικοί της ήταν από τους πρώτους στην αυτοκινητοβιομηχανία που ξεκίνησαν, ήδη από τη δεκαετία του 1930, να προκαλούν ελεγχόμενες συγκρούσεις σε αυτοκίνητα, προκειμένου να μελετήσουν τις επιπτώσεις τους.Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία.Οι μηχανικοί της ομάδας Global Safety Product Integration (GSPI) του Αμερικάνου κατασκευαστή εξέτασαν χιλιάδες διαφορετικές παραμέτρους, από το πάχος των μεταλλικών επιφανειών και τις συγκολλήσεις των επιμέρους τμημάτων του πλαισίου μέχρι τη σωματική διάπλαση των επιβατών και τη θέση τους στα καθίσματα.Ενδεικτικό της λεπτομέρειας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εξέλιξη είναι ένα συγκεκριμένο σενάριο μετωπικής σύγκρουσης με ταχύτητα 40 μιλίων/ώρα (64 χλμ./ώρα), με το 40% του εμπρός τμήματος του οχήματος να έρχεται σε επαφή με το εμπόδιο. Για τη συγκεκριμένη δοκιμή, οι μηχανικοί εξέτασαν εκατοντάδες διαφορετικές διαμορφώσεις της δομής του αμαξώματος και των συστημάτων συγκράτησης των επιβατών, προτού προχωρήσουν στην κατασκευή φυσικών πρωτοτύπων.Στις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά ομοιώματα επιβατών διαφορετικής σωματικής διάπλασης. Στη θέση του οδηγού τοποθετήθηκε ένα ομοίωμα ενήλικου άνδρα μέσου σωματότυπου, ενώ πίσω του, στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, ένα μικρόσωμο γυναικείο ομοίωμα.

Η GM διαθέτει μια οικογένεια περίπου 100 ομοιωμάτων πλήρους σώματος για δοκιμές πρόσκρουσης, αριθμός που φτάνει τα 150 εάν συμπεριληφθούν όλες οι κατηγορίες ανθρωπομορφικών συσκευών δοκιμών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 5.500 δοκιμές αερόσακων, με έως και 100 προσομοιώσεις για κάθε αερόσακο, μέσα σε τρεις ειδικά διαμορφωμένους περιβαλλοντικούς θαλάμους.Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι εικονικές δοκιμές αντικατέστησαν πλήρως τις πραγματικές συγκρούσεις. Η General Motors εξακολουθεί να υποβάλλει τα πρωτότυπα σε φυσικές δοκιμές, έχοντας καταστρέψει περίπου 50 pickup στο κτίριο Building 61 του κέντρου δοκιμών στο Μίσιγκαν. Σκοπός είναι να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των υπολογιστικών προσομοιώσεων και να εξεταστούν στην πράξη οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στα επιμέρους εξαρτήματα.Μετά από κάθε δοκιμή, οι τεχνικοί αποσυναρμολογούν το εσωτερικό και ελέγχουν εξονυχιστικά τα επιμέρους συστήματα. Μεταξύ άλλων, εξετάζουν εάν οι πόρτες μπορούν να ανοίξουν, εάν οι σωληνώσεις καυσίμου παραμένουν ακέραιες, εάν λειτουργούν τα φώτα κινδύνου και ο εσωτερικός φωτισμός, καθώς και εάν οι κλειδαριές των θυρών απασφαλίζουν αυτόματα και το σύστημα έκτακτης ανάγκης OnStar πραγματοποιεί κανονικά την κλήση.Σύμφωνα με την GM, οι υπολογιστικές προσομοιώσεις αντιστοιχούσαν περίπου στο 80% των εργασιών εξέλιξης που αφορούσαν την παθητική ασφάλεια του νέου Silverado. Η διαδικασία παρήγαγε σχεδόν 2 petabyte δεδομένων, όγκος που αντιστοιχεί, σύμφωνα με την εταιρεία, σε περίπου ένα τρισεκατομμύριο σελίδες εγγράφων.Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, οι μηχανικοί μπορούσαν να εντοπίζουν αδύναμα σημεία στη δομή του αμαξώματος, να αναγνωρίζουν περιοχές με αυξημένες καταπονήσεις και να αναλύουν δεκάδες χιλιάδες διαφορετικά δεδομένα. Το σημαντικότερο είναι ότι η διαδικασία αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό και τη διόρθωση πιθανών προβλημάτων μέσα σε λίγες εβδομάδες, αντί για μήνες, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη κατασκευής και καταστροφής μεγάλου αριθμού ακριβών πρωτοτύπων.Το πλήρως ανασχεδιασμένο Chevrolet Silverado 2027 διαθέτει νέο πλαίσιο με κλειστές διατομές, πρόσθετα στοιχεία εκτροπής των τροχών σε περίπτωση σύγκρουσης, πτυσσόμενη κολόνα τιμονιού και ενισχυμένο ατσάλινο κλωβό ασφαλείας. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να ελέγχουν και να κατανέμουν αποτελεσματικότερα τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την πρόσκρουση, ενώ οι μηχανικοί έλαβαν υπόψη ακόμη και τις αλλαγές στη δομή του αμαξώματος που απαιτεί η προαιρετική πανοραμική ηλιοροφή.Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στην προστασία των πίσω επιβατών σε μετωπικές συγκρούσεις με μερική επικάλυψη. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο το Silverado του 2026 είχε λάβει οριακή αξιολόγηση από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων (IIHS). Για τη βελτίωση των παραπάνω, η Chevrolet προχώρησε στην προσθήκη προεντατήρων στις πίσω ζώνες ασφαλείας και σε ανασχεδιασμό της δομής των πίσω καθισμάτων.Η νέα γενιά του Chevrolet Silverado ξεκίνησε τις πωλήσεις στην αμερικάνικη αγορά, αρχικά στην έκδοση Crew Cab, ενώ η Double Cab αναμένεται να μπει στη γραμμή παραγωγής το δεύτερο εξάμηνο του 2027.