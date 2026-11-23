Miss Universe 2026: Η Μις Νορβηγία εμφανίστηκε ντυμένη τρολ και έκλεψε τις εντυπώσεις
Miss Universe 2026: Η Μις Νορβηγία εμφανίστηκε ντυμένη τρολ και έκλεψε τις εντυπώσεις
Κατά την παρουσίαση των εθνικών ενδυμασιών, η εκπρόσωπος της Νορβηγίας εντυπωσίασε με μια ευφάνταστη δημιουργία
Μια ιδιαίτερη εμφάνιση πραγματοποίησε η Μις Νορβηγία στη σκηνή των Miss Universe, που διεξάγονται στο Πουέρτο Ρίκο, επιλέγοντας να μεταμορφωθεί σε τρολ, ένα από τα μυθικά πλάσματα της νορβηγικής λαϊκής παράδοσης.
Κατά την παρουσίαση των εθνικών ενδυμασιών, η εκπρόσωπος της Νορβηγίας εντυπωσίασε με μια ευφάνταστη δημιουργία, στην οποία κυριαρχούσε ένα τεράστιο κεφάλι τρολ. Η ίδια ξεπρόβαλλε κάτω από αυτό, ενώ κόκκινα τριαντάφυλλα διακοσμούσαν την ενδυμασία της.
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Κατά την παρουσίαση των εθνικών ενδυμασιών, η εκπρόσωπος της Νορβηγίας εντυπωσίασε με μια ευφάνταστη δημιουργία, στην οποία κυριαρχούσε ένα τεράστιο κεφάλι τρολ. Η ίδια ξεπρόβαλλε κάτω από αυτό, ενώ κόκκινα τριαντάφυλλα διακοσμούσαν την ενδυμασία της.
Δείτε βίντεο
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