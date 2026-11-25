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15χρονος στην Κρήτη μετέτρεψε το σπίτι του σε χριστουγεννιάτικο χωριό με 40 δέντρα και χιλιάδες λαμπιόνια, δείτε βίντεο
15χρονος στην Κρήτη μετέτρεψε το σπίτι του σε χριστουγεννιάτικο χωριό με 40 δέντρα και χιλιάδες λαμπιόνια, δείτε βίντεο
Ο Νικηφόρος ξεκίνησε τον στολισμό στα τέλη Σεπτεμβρίου και τον ολοκλήρωσε στα μέσα Νοεμβρίου – Κατασκεύασε μόνος του τη φάτνη, ενώ διπλασίασε φέτος τα στολίδια του
Ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό που θυμίζει το χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας έχει δημιουργήσει στο σπίτι του στα Χανιά ο 15χρονος Νικηφόρος Σταύρου – Καντεράκης, ο οποίος κάθε χρόνο φροντίζει να κάνει τον εορταστικό στολισμό του ακόμη πιο εντυπωσιακό.
Με περίπου 40 χριστουγεννιάτικα δέντρα, περισσότερες από 100 σειρές με λαμπιόνια και χειροποίητες κατασκευές, ο 15χρονος έχει μεταμορφώσει το σπίτι του σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό.
Όπως δήλωσε ο ίδιος στο creta24, οι προετοιμασίες για τον φετινό στολισμό ξεκίνησαν στις 28 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου, έπειτα από σχεδόν ενάμιση μήνα.
Μάλιστα, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ο αριθμός των στολιδιών έχει διπλασιαστεί, ενώ έχουν προστεθεί ακόμη περισσότερες κατασκευές.
Ξεχωριστή θέση στον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο κατέχει η χειροποίητη φάτνη, την οποία κατασκευάζει ο ίδιος ο Νικηφόρος.
Στο σπίτι βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και υπεύθυνος στολισμού Χανίων Νεκτάριος Ψαρουδάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον 15χρονο, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τον στολισμό.
«Είναι ένα πανέμορφο σκηνικό το οποίο δείχνει ότι τα Χριστούγεννα έχουν ξεκινήσει και έχουν πολλά να δείξουν ακόμα και στις γειτονιές των Χανίων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ψαρουδάκης, ο οποίος έκανε και μια πρόταση προς τον 15χρονο Νικηφόρο.
«Παλιά στολίδια που έχουμε στις αποθήκες του Δήμου Χανίων, θα θέλαμε να μας βοηθήσει έτσι ώστε με τη δημιουργικότητα που έχει, την φαντασία που τον κατέχει να ανακατασκευάσουμε αυτά τα παλιά στολίδια και να κοσμήσουμε πάρκα και δημόσιους χώρους έξω από το σπίτι του για την επόμενη χρονιά». Ο 15χρονος Νικηφόρος δέχθηκε με χαρά!
Με περίπου 40 χριστουγεννιάτικα δέντρα, περισσότερες από 100 σειρές με λαμπιόνια και χειροποίητες κατασκευές, ο 15χρονος έχει μεταμορφώσει το σπίτι του σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό.
Όπως δήλωσε ο ίδιος στο creta24, οι προετοιμασίες για τον φετινό στολισμό ξεκίνησαν στις 28 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου, έπειτα από σχεδόν ενάμιση μήνα.
Μάλιστα, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ο αριθμός των στολιδιών έχει διπλασιαστεί, ενώ έχουν προστεθεί ακόμη περισσότερες κατασκευές.
Ξεχωριστή θέση στον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο κατέχει η χειροποίητη φάτνη, την οποία κατασκευάζει ο ίδιος ο Νικηφόρος.
Στο σπίτι βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και υπεύθυνος στολισμού Χανίων Νεκτάριος Ψαρουδάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον 15χρονο, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τον στολισμό.
«Είναι ένα πανέμορφο σκηνικό το οποίο δείχνει ότι τα Χριστούγεννα έχουν ξεκινήσει και έχουν πολλά να δείξουν ακόμα και στις γειτονιές των Χανίων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ψαρουδάκης, ο οποίος έκανε και μια πρόταση προς τον 15χρονο Νικηφόρο.
«Παλιά στολίδια που έχουμε στις αποθήκες του Δήμου Χανίων, θα θέλαμε να μας βοηθήσει έτσι ώστε με τη δημιουργικότητα που έχει, την φαντασία που τον κατέχει να ανακατασκευάσουμε αυτά τα παλιά στολίδια και να κοσμήσουμε πάρκα και δημόσιους χώρους έξω από το σπίτι του για την επόμενη χρονιά». Ο 15χρονος Νικηφόρος δέχθηκε με χαρά!
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