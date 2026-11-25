Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε φωτογραφία με τον δύο ετών γιο του
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε φωτογραφία με τον δύο ετών γιο του
Ο τραγουδιστής βίδωνε μία παιδική βέσπα, ενώ ο γιος του τον κοιτούσε
Μία φωτογραφία με τον δύο ετών γιο του, Βασίλη δημοσίευσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο τραγουδιστής την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με τους διαδικτυακούς του φίλους, εμφανίζεται να βιδώνει μία παιδική βέσπα, ενώ ο γιος του στέκεται δίπλα του, παρακολουθώντας τις κινήσεις του.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανήρτησε την εικόνα μέσω των Instagram stories, δείχνοντας μια πλευρά της ζωής του μακριά από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο τραγουδιστής έγινε για πρώτη φορά πατέρας στις 22 Νοεμβρίου του 2024, όταν η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο τον γιο τους, Βασίλη. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Ιούνιο του 2026 απέκτησε και το δεύτερο παιδί του, την κόρη του.
Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο τραγουδιστής την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με τους διαδικτυακούς του φίλους, εμφανίζεται να βιδώνει μία παιδική βέσπα, ενώ ο γιος του στέκεται δίπλα του, παρακολουθώντας τις κινήσεις του.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανήρτησε την εικόνα μέσω των Instagram stories, δείχνοντας μια πλευρά της ζωής του μακριά από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο τραγουδιστής έγινε για πρώτη φορά πατέρας στις 22 Νοεμβρίου του 2024, όταν η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο τον γιο τους, Βασίλη. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Ιούνιο του 2026 απέκτησε και το δεύτερο παιδί του, την κόρη του.
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