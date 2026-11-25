Επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές, τα ποσά και τα κριτήρια
Επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές, τα ποσά και τα κριτήρια
Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου - Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο που έχει καταβάλει ο δικαιούχος
Στις 30 Νοεμβρίου πρόκειται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους.
Για την κύρια κατοικία, το ποσό της επιστροφής μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
Για τα νοικοκυριά που καταβάλλουν ενοίκιο τόσο για την κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, η συνολική ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως τα 1.600 ευρώ (800+800), εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ο υπολογισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία των μισθώσεων που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής ορίζεται στα 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το τελικό ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του δηλωμένου μισθώματος, αλλά και τη διάρκεια της μίσθωσης μέσα στο έτος.
Για τον άγαμο: έως 25.000 ευρώ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.
Για τους έγγαμους ή μέρος συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα: έως 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.
Επιπλέον, για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας, το σύνολο της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.
Για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικής κατοικίας δεν ορίζεται περιουσιακό κριτήριο.
Η πληρωμή της ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN, ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.
Για την κύρια κατοικία, το ποσό της επιστροφής μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
Επιστροφή ενοικίου 2026: Τα ποσά και οι δικαιούχοι
Για τα νοικοκυριά που καταβάλλουν ενοίκιο τόσο για την κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, η συνολική ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως τα 1.600 ευρώ (800+800), εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ο υπολογισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία των μισθώσεων που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίουΗ ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο που έχει καταβάλει ο δικαιούχος κατά το έτος αναφοράς.
Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής ορίζεται στα 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το τελικό ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του δηλωμένου μισθώματος, αλλά και τη διάρκεια της μίσθωσης μέσα στο έτος.
ΠροϋποθέσειςΤα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο μέτρο, όπως διευρύνθηκαν με το ν. 5313/2026, είναι τα ακόλουθα:
Για τον άγαμο: έως 25.000 ευρώ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.
Για τους έγγαμους ή μέρος συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα: έως 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.
Επιπλέον, για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας, το σύνολο της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.
Για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικής κατοικίας δεν ορίζεται περιουσιακό κριτήριο.
Η πληρωμή της ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN, ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:
-Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 – 20:00
-Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
-Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 – 20:00
-Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
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