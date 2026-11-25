Επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές, τα ποσά και τα κριτήρια

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου - Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο που έχει καταβάλει ο δικαιούχος